Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık %2,9 Arttı
TÜİK verilerine göre, Kasım 2023’te 15 milyon 301 bin 629 olan ücretli çalışan sayısı, Kasım 2024’te %2,9’luk artışla 15 milyon 741 bin 665’e yükseldi.

Sektörlere göre değişim ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Sanayi Sektörü: Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %0,7 oranında azaldı.
  • İnşaat Sektörü: Çalışan sayısında %6,3 artış kaydedildi.
  • Ticaret ve Hizmet Sektörü: %4,3 oranında artış görüldü.

Aylık Değişim Oranı %0,3
Ücretli çalışan sayısı Kasım 2024’te bir önceki aya göre %0,3 oranında arttı. Aylık değişim verileri ise şu şekilde oldu:

  • Sanayi Sektörü: Çalışan sayısında herhangi bir değişiklik olmadı.
  • İnşaat Sektörü: %0,4’lük bir artış kaydedildi.
  • Ticaret ve Hizmet Sektörü: Çalışan sayısı %0,5 oranında arttı.

İnşaat Sektörü Öne Çıkıyor
TÜİK verileri, inşaat sektöründeki %6,3’lük yıllık artışın dikkat çekici olduğunu ortaya koyuyor. Bu artış, sektörün toparlanma eğiliminde olduğuna ve büyümeyi desteklediğine işaret ediyor.

Sanayi Sektöründe Gerileme
Sanayi sektöründeki %0,7’lik düşüş ise sektördeki daralmanın sürdüğünü gösteriyor. Uzmanlar, bu durumu küresel ekonomik belirsizlikler ve üretim maliyetlerindeki artışla ilişkilendiriyor.

Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Dengeli Büyüme
Ticaret ve hizmet sektörlerinde hem yıllık (%4,3) hem de aylık (%0,5) bazda istikrarlı bir artış gözlemlendi. Bu durum, sektörlerin dinamik yapısını koruduğunu ve istihdam açısından olumlu bir tablo çizdiğini gösteriyor.

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TÜİK verileri, Türkiye’deki sektörlerin istihdam dinamiklerine ilişkin kapsamlı bir bakış sunuyor. Önümüzdeki dönemde, sektörel değişimlerin ekonomi üzerindeki etkileri yakından izlenecek.