Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık %2,9 Arttı

TÜİK verilerine göre, Kasım 2023’te 15 milyon 301 bin 629 olan ücretli çalışan sayısı, Kasım 2024’te %2,9’luk artışla 15 milyon 741 bin 665’e yükseldi.

Sektörlere göre değişim ise şu şekilde gerçekleşti:

Sanayi Sektörü: Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %0,7 oranında azaldı.

Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %0,7 oranında azaldı. İnşaat Sektörü: Çalışan sayısında %6,3 artış kaydedildi.

Çalışan sayısında %6,3 artış kaydedildi. Ticaret ve Hizmet Sektörü: %4,3 oranında artış görüldü.

Aylık Değişim Oranı %0,3

Ücretli çalışan sayısı Kasım 2024’te bir önceki aya göre %0,3 oranında arttı. Aylık değişim verileri ise şu şekilde oldu:

Sanayi Sektörü: Çalışan sayısında herhangi bir değişiklik olmadı.

Çalışan sayısında herhangi bir değişiklik olmadı. İnşaat Sektörü: %0,4’lük bir artış kaydedildi.

%0,4’lük bir artış kaydedildi. Ticaret ve Hizmet Sektörü: Çalışan sayısı %0,5 oranında arttı.

İnşaat Sektörü Öne Çıkıyor

TÜİK verileri, inşaat sektöründeki %6,3’lük yıllık artışın dikkat çekici olduğunu ortaya koyuyor. Bu artış, sektörün toparlanma eğiliminde olduğuna ve büyümeyi desteklediğine işaret ediyor.

Sanayi Sektöründe Gerileme

Sanayi sektöründeki %0,7’lik düşüş ise sektördeki daralmanın sürdüğünü gösteriyor. Uzmanlar, bu durumu küresel ekonomik belirsizlikler ve üretim maliyetlerindeki artışla ilişkilendiriyor.

Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Dengeli Büyüme

Ticaret ve hizmet sektörlerinde hem yıllık (%4,3) hem de aylık (%0,5) bazda istikrarlı bir artış gözlemlendi. Bu durum, sektörlerin dinamik yapısını koruduğunu ve istihdam açısından olumlu bir tablo çizdiğini gösteriyor.

TÜİK verileri, Türkiye’deki sektörlerin istihdam dinamiklerine ilişkin kapsamlı bir bakış sunuyor. Önümüzdeki dönemde, sektörel değişimlerin ekonomi üzerindeki etkileri yakından izlenecek.