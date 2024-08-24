İsrail, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik soykırıma devam ederken, uluslararası mahkemeler saldırıları önleyecek bir karara henüz imza atamadı. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan yaptığı açıklamada, UCM’nin yargı yetkisine sahip olduğunu vurguladı. Khan, UCM yargıçlarına çağrıda bulunarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas lideri Yahya Sinwar için tutuklama emri talebini “acilen” karara bağlamalarını istedi.

UCM’nin Khan'ın tutuklama emri talebini ne zaman karara bağlayacakları belirsizliğini koruyor.