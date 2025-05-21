Verilere göre, Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin net UYP açığı 25,2 milyar dolar azalarak -270,1 milyar dolara geriledi. Bu iyileşme, yılın ilk çeyreğine kıyasla pozisyonda önemli bir toparlanma yaşandığını gösteriyor.

Aynı dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları %3,1 artışla 377,9 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yükümlülükleri %2,1 düşüşle 648 milyar dolar seviyesine indi. Bankacılık sektöründe yabancı para cinsinden efektif ve mevduat varlıklarında %13,6’lık güçlü bir artış kaydedilerek 44,8 milyar dolara ulaşıldı.

Varlık kalemlerinde yaşanan artışlar dikkat çekerken; doğrudan yatırımlar %3 artışla 73,3 milyar dolar, portföy yatırımları %6,8 yükselişle 4,2 milyar dolar, diğer yatırımlar ise %5,7 artışla 143,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. TCMB’nin rezerv varlıkları da %0,9 artarak 156,5 milyar dolara ulaştı.

Yükümlülük tarafında ise özellikle Merkez Bankası'nın yabancı para mevduat yükümlülüklerinde %13,3 oranında gerileme yaşandı ve bu kalem 30,1 milyar dolara indi. Yıl sonuna göre yapılan karşılaştırmalarda, Borsa İstanbul’daki düşüş ve döviz kurlarındaki yükseliş etkisiyle doğrudan yabancı yatırımlar %9,2 azalarak 165,2 milyar dolar oldu. Portföy yatırımları %3,6 gerileyerek 120,2 milyar dolara düşerken, diğer yükümlülüklerde %2,1’lik artışla 362,7 milyar dolar seviyesine çıkıldı.

Bu veriler, Türkiye'nin dış ekonomik pozisyonunun Mart 2025 itibarıyla daha dengeli bir görünüme kavuştuğunu ve yatırımcı güveninde olumlu sinyaller oluştuğunu ortaya koyuyor.