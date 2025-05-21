Verilere göre, Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin net UYP açığı 25,2 milyar dolar azalarak -270,1 milyar dolara geriledi. Bu iyileşme, yılın ilk çeyreğine kıyasla pozisyonda önemli bir toparlanma yaşandığını gösteriyor.

Aynı dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları %3,1 artışla 377,9 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yükümlülükleri %2,1 düşüşle 648 milyar dolar seviyesine indi. Bankacılık sektöründe yabancı para cinsinden efektif ve mevduat varlıklarında %13,6’lık güçlü bir artış kaydedilerek 44,8 milyar dolara ulaşıldı.

Varlık kalemlerinde yaşanan artışlar dikkat çekerken; doğrudan yatırımlar %3 artışla 73,3 milyar dolar, portföy yatırımları %6,8 yükselişle 4,2 milyar dolar, diğer yatırımlar ise %5,7 artışla 143,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. TCMB’nin rezerv varlıkları da %0,9 artarak 156,5 milyar dolara ulaştı.

Yükümlülük tarafında ise özellikle Merkez Bankası'nın yabancı para mevduat yükümlülüklerinde %13,3 oranında gerileme yaşandı ve bu kalem 30,1 milyar dolara indi. Yıl sonuna göre yapılan karşılaştırmalarda, Borsa İstanbul’daki düşüş ve döviz kurlarındaki yükseliş etkisiyle doğrudan yabancı yatırımlar %9,2 azalarak 165,2 milyar dolar oldu. Portföy yatırımları %3,6 gerileyerek 120,2 milyar dolara düşerken, diğer yükümlülüklerde %2,1’lik artışla 362,7 milyar dolar seviyesine çıkıldı.

Yabancının 19 Mart’tan Bu Yana Türkiye’den Çıkışı 9,6 Milyar Doları Aştı Yabancının 19 Mart’tan Bu Yana Türkiye’den Çıkışı 9,6 Milyar Doları Aştı

Bu veriler, Türkiye'nin dış ekonomik pozisyonunun Mart 2025 itibarıyla daha dengeli bir görünüme kavuştuğunu ve yatırımcı güveninde olumlu sinyaller oluştuğunu ortaya koyuyor.