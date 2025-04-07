Konya Karatay Belediyesi ile Hollanda Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen “Türkiye’nin Kadın Öncüleri” sergisi, Mevlana Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

KONYA (İGFA) - “Türkiye’nin Kadın Öncüleri” sergisinde, Hollanda’da yeni bir hayata başlama cesareti gösteren, çeşitli zorluklarla mücadele eden ve başarılarıyla örnek teşkil eden ilk Türk kadınlarının yaşam mücadeleleri ve elde ettikleri başarılar farklı sanatsal ifadelerle sunuluyor. Ziyaretçiler sergide, bu öncü kadınların azimli ve ilham dolu öykülerine tanıklık etme fırsatı bulacaklar.

Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Hollanda Büyükelçiliği yetkilileri ve Hollanda Konyalılar Vakfı yetkilileri katıldı.

“TÜRKİYE’NİN KADIN ÖNCÜLERİ” SERGİSİ EMEĞE IŞIK TUTUYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, böylesine anlamlı bir projeye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Hasan Kılca; “Hollanda Büyükelçiliği ve Karatay Belediyemiz iş birliğiyle düzenlediğimiz sergiyle; Hollanda’ya ilk giden birinci kuşaktan başlayarak, ikinci ve üçüncü kuşak Türk kadın girişimcilerin hayat hikâyelerini hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin farklı illerinde de sergilenen bu kıymetli eserler, göçün ötesinde başarıya, emeğe ve dayanışmaya ışık tutuyor. Hollanda Krallığı ve devleti ile ülkemiz arasında tarihe dayanan köklü siyasi, ekonomik ve turizm alanlarında güçlü ilişkiler bulunuyor. Bu ilişkiler, Osmanlı dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahip. Özellikle Konya ile Hollanda arasında da ayrı bir bağ var. 1960’lı yıllarda Hollanda’ya göç eden birinci kuşakta çok sayıda Konyalı hemşehrimiz yer alıyor. Bugün onlar orada kök salmış, iş insanı olmuş, hayatlarını o ülkede kurmuş durumdalar. İkinci ve üçüncü kuşak da artık sadece Hollanda’da yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi yatırımlar yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bugün Hollanda’da 500 binin üzerinde Türk vatandaşımız yaşıyor” dedi.

HOLLANDA İLE ARAMIZDA BİRÇOK BENZERLİK VAR

Konya ile Hollanda arasında birçok benzerlik olduğunu aktaran Başkan Kılca; “Konya ile Hollanda arasında ilginç ve anlamlı başka benzerlikler de var. Örneğin, dünya genelinde bisiklet kullanımının en yaygın olduğu ülke Hollanda iken, Türkiye’de de en çok bisiklet kullanılan şehir Konya’dır. Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz, yaklaşık 600 kilometrelik bisiklet yolu ağına sahip. Bizler de ona destek veriyoruz. Aynı zamanda her yıl binlerce öğrenciye bisiklet dağıtarak çevreci ve sağlıklı ulaşımı teşvik ediyor. Konya’da bisiklet bir yaşam kültürü haline gelmiş durumda. Bir diğer benzerlik de çiçeklerle, özellikle lale ile ilgili. Hollanda’nın sembolü haline gelen lale, aslında Osmanlı’dan Avrupa’ya ulaşmış bir çiçektir. Selçuklu’nun payitahtı olan bu topraklarda, geçmişten günümüze lale üretimi yapılmaktadır. Bugün Karatay’da geniş bir alanda lale yetiştiriciliği sürdürülmektedir. İşte tüm bu ortak noktalar ve tarihsel bağlar doğrultusunda düzenlediğimiz bu serginin, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluk köprülerinin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.