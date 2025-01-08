Petrol Üretiminde Gabar Dağı Etkisi

Şırnak’taki Gabar Dağı, Türkiye’nin kara sahasındaki en büyük petrol rezervlerinden birine ev sahipliği yapıyor. 1 milyar varillik rezerv kapasitesine sahip Gabar’da 2024 yılının başında günlük 35 bin varil olan üretim, yılı 70 bin varil ile kapattı. 2025 yılının Ocak ayı itibarıyla üretim 73 bin varile yükseldi ve bu üretimin yıllık ekonomik katkısı 2 milyar doları aştı.

Gabar Dağı, Türkiye genelindeki günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını karşılayarak enerji bağımlılığını azaltmada kritik bir rol oynuyor.

Enerji Politikalarının Başarısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen projelerle Türkiye, enerji üretim kapasitesini artırarak istikrarlı bir şekilde dışa bağımlılığı azaltıyor. Ekim ayında toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,82 azalarak 3 milyon 912 bin tona düştü. Ham petrol ithalatındaki dikkat çekici düşüş, yerli üretimin artmasıyla doğrudan ilişkilendiriliyor.

Şırnak Ekonomisi ve İstihdam İçin Umut Verici Gelişmeler

Gabar Dağı’ndaki petrol üretimi, yalnızca Türkiye’nin enerji politikalarına değil, aynı zamanda Şırnak’ın yerel ekonomisine ve istihdamına da önemli katkılar sağlıyor. Ekonomist Mesut Balta, Şırnak’ın genç nüfusuna iş fırsatları yaratacak petrol üretiminin, bölgedeki göçleri durdurabileceğini ve yerel ekonomiye can suyu olacağını ifade etti.

Balta, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şırnak, petrol üretimiyle Türkiye’nin gelecekteki petrol kentlerinden biri olma potansiyeline sahip. Günlük üretilen 125 bin varil petrolün 73 bin varili Şırnak’tan geliyor. Bu, hem ülke ekonomisi hem de bölge halkı için umut verici bir gelişme. Bölgedeki yatırımların artırılması, genç işsizliğin azaltılması ve sanayileşme açısından stratejik bir adım atılması gerekiyor. Ayrıca bölgeden göçlerin durdurulması için genç emek ve beyinlerin burada kalması adına yeni planlamalara ihtiyaç var."

Türkiye’nin Enerji Geleceği

Türkiye’nin yerli üretimi artırmaya yönelik kararlı adımları, enerji alanında bağımsızlık hedeflerine ulaşmada önemli bir ivme kazandırıyor. Gabar Dağı gibi kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesi, enerji sektörünün yanı sıra yerel ve ulusal ekonomiyi de güçlendirecek stratejik bir unsur olarak öne çıkıyor.