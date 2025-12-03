680 Bin m²’lik Dev Altyapı

Toplam 680 bin metrekarelik alanda konumlanan SLC’nin 225 bin metrekarelik bölümü kapalı depolama alanı olarak hizmet veriyor. İnşası tamamlanan farklı ölçeklerdeki depoların toplam büyüklüğü 93 bin 750 metrekareye ulaştı.

Paletli yüke uygun 15 depo : 80 bin m²

Kuru dökme ürün depoları (11 adet): 13 bin 750 m²

2026’nın ikinci yarısında tren vagonlarına entegre konveyör bant sistemine sahip yeni kuru yük depolarının tamamlanması planlanıyor.

Türkiye’nin En Entegre Lojistik Noktası

Depo kiralamanın yanı sıra elleçleme, mobil gümrük, konteyner depolama, açık saha kiralama, proje kargo, tır parkı ve ofis kiralama gibi geniş ölçekli hizmetler sunan merkez;

Yeni OSB’ye 2 km ,

Toros ve Yeşilyurt Limanlarına 2,5 km ,

Samsun Limanı’na 18 km ,

Havalimanına 8 km mesafede bulunuyor.

Merkezde büyüklükleri 26–350 m² arasında değişen ofislerin yanı sıra 15 depo, 12 firma ve kuruma kiralanmış durumda.

Yeni İpek Yolu’nun Stratejik Halkası

SLC, hava, deniz, kara ve demiryolunun kesişim noktasında yer almasıyla Karadeniz çanağının dağıtım, toplama ve konsolidasyon merkezi haline geldi.

Türkiye’nin Yeni İpek Yolu bağlantılarından biri olan “Çin – Merkez ve Batı Asya Koridoru” üzerinde bulunması ve Viking Demiryolu Hattı’na entegre yapısı, merkeze uluslararası rekabette büyük avantaj sağlıyor.

Merkezin öncelikli hedefleri arasında:

Ulusal ve küresel firmaların pazarlara erişimini kolaylaştırmak,

Bölgedeki lojistik maliyetleri düşürmek,

Kamu–özel sektör koordinasyonunu güçlendirmek yer alıyor.

Mobil Gümrük Hizmeti ile Hızlı İhracat

Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 18 Ocak 2021’den bu yana mobil gümrük hizmeti sunuluyor. Açılıştan Aralık 2025’e kadar 5.312’nin üzerinde ihracat gümrüklemesi yapıldı.

Sanayi ve Lojistik Firmalarının Yeni Çekim Merkezi

SLC, lojistik pazarının iki ana segmenti olan şirketler ve endüstrilere odaklanıyor.

Sanayiciler, ihracatçılar, dağıtımcılar, lojistik hizmet sağlayıcıları ve nakliyeciler merkezin başlıca kullanıcıları arasında yer alıyor.

Hizmet verilen sektörler arasında:

Tarım ve gıda

Ağaç, ahşap ve mobilya

Hızlı tüketim ürünleri

Otomotiv

İnşaat

Sağlık ve kimya

Askeri malzemeler

Elektronik

Enerji ve perakende bulunuyor.

Kamu Mülkiyeti Avantajı ve Güçlü Altyapı

Merkezin kamu mülkiyetinde olması bürokratik süreçleri hızlandırırken; geniş depolama alanları, proje lojistiğine uygun esnek hizmetler, intermodal taşımacılık kapasitesi ve Samsun Gümrük Müdürlüğü’nün merkez içindeki özel ofisi firmalara ciddi avantaj sağlıyor.

Ayrıca sosyal tesislerden bakım ünitelerine, bankacılık ve posta hizmetlerinden kamyon park alanlarına kadar kapsamlı bir altyapı sunuluyor.

Geniş ve Modern Destek Filosu

Merkezin envanterinde: