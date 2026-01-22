Toplantıya, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Yunanistan adına ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis başkanlık etti.

Dışişleri Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Ankara’da düzenlenen son toplantıdan bu yana Ortak Eylem Planı çerçevesinde kaydedilen ilerleme ele alındı. Taraflar, mevcut iş birliği alanlarını değerlendirirken sürece dahil edilebilecek yeni iş birliği sahaları üzerinde de istişarelerde bulundu.

Dinamik Süreç Vurgusu

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda OEP kapsamındaki projeler ayrıntılı biçimde gözden geçirildi. İki ülkenin ilgili kurumları arasındaki mevcut iş birliği alanları ele alınırken, yeni iş birliği imkanlarına yönelik görüş alışverişi yapıldı. Türkiye ile Yunanistan arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve pozitif gündemin güçlendirilmesi amacıyla 2021 yılında başlatılan çalışmalar çerçevesinde, aynı yıl Bakan Yardımcısı seviyesinde bir Ortak Eylem Planı üzerinde mutabakata varılmıştı.

Ortak Açıklama

Görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada; ticaret, ekonomi, gümrük, turizm, ulaştırma, inovasyon, bilim ve teknoloji, tarım, çevrenin korunması, sosyal güvenlik ve sağlık, gençlik, eğitim ve spor ile iş çevreleri arasındaki iş birliğini kapsayan alanlarda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Başarıyla tamamlanan maddelerin yanı sıra, listedeki bazı başlıklarda da tatmin edici ilerleme sağlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ortak Eylem Planı toplantılarının, ilerleyen dönemde yapılacak Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı sırasında imzalanabilecek anlaşmaların nihai hale getirilmesi için bir çerçeve oluşturduğu vurgulandı. Taraflar, sürecin daha da ileri taşınması amacıyla mevcut iş birliği alanlarının derinleştirilmesi ve Pozitif Gündem kapsamında yeni başlıkların eklenmesi konusunda mutabık kaldı.