Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, ülkelerin Barış Kurulu’na katılma yönünde ortak karar aldığı bildirildi. Açıklamada, Mısır, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katılımlarını daha önce duyurduğu hatırlatılarak, tüm ülkelerin kendi iç hukuki süreçlerine uygun şekilde katılım belgelerini imzalayacağı ifade edildi.

Bakanlar, ABD Başkanı Trump’ın liderliğinde yürütülen barış çabalarına desteklerini yineleyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan “Gazze’deki Çatışmayı Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan” kapsamında Barış Kurulu’nun bir geçiş yönetimi olarak hayata geçirilmesini desteklediklerini vurguladı.

Açıklamada, Barış Kurulu misyonunun kalıcı bir ateşkesin pekiştirilmesi, Gazze’nin yeniden imarının desteklenmesi ve uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin halkının kendi kaderini tayin ile devlet kurma hakkına dayanan adil ve kalıcı bir barışın ilerletilmesini hedeflediği belirtildi. Bu adımların, bölgedeki tüm ülkeler ve halklar için güvenlik ve istikrarın önünü açmasının amaçlandığı kaydedildi.