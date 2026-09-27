CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant'ta düzenlediği TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı'nın son gününe sabah yürüyüşüyle başladı.

CHP'nin TBMM'nin yeni yasama yılı öncesinde düzenlediği 3 günlük değerlendirme kampı, Abant'ta devam ediyor. 25 Eylül'de başlayan kampın son gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Abant Gölü çevresinde yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu'na beraberindeki partililer de eşlik etti. Göl çevresinde bir süre yürüyüş yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra kampın gerçekleştirildiği otele geçti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yürüyüşün ardından TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. CHP'nin Abant'taki kampında milletvekilleri, yeni yasama yılı öncesinde Meclis çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Kamp programının büyük bölümü basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.