Bir süre önce atama yoluyla AK Parti Giresun İl Başkanlığı görevine getirilen Hüseyin Alkan, görev sürecindeki ilk büyük teşkilat buluşması olan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yoğun katılımla dikkat çekti. Binlerce kişinin katıldığı toplantıda yaklaşık 3 bin kişilik 19 Eylül Kapalı Spor Salonu tamamen dolarken, yüzlerce partili salona sığmayarak programı dışarıdan takip etti.

Toplantıya AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, AK Partili belediye başkanları, önceki dönem il başkanları, il ve ilçe teşkilatları, il genel ve belediye meclisi üyeleri, köy ve mahalle temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Salon dışına taşan yoğunluk

Toplantının başlamasıyla birlikte salonda tüm koltukların dolduğu görülürken, yüzlerce partili de salon dışında kaldı. Konuşmaların alkış ve tezahüratlarla karşılandığı program, yoğun katılım nedeniyle miting atmosferini aratmadı. Giresun Belediyesi'nin CHP yönetiminde bulunduğu kentte, AK Parti teşkilatının gerçekleştirdiği toplantıda ortaya çıkan yoğun katılım dikkat çekti.

Alkan'dan birlik ve beraberlik mesajı

Toplantıda konuşan AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik mesajı verdi. AK Parti teşkilatlarının geçmişten bugüne ortaya koyduğu çalışmaların önemine değinen Alkan, hizmet siyasetinin yanı sıra vatandaşlarla güçlü bağ kurmanın önemini vurguladı. Teşkilatların aynı hedef doğrultusunda birlik içerisinde çalışmasının Giresun'a daha fazla hizmet kazandıracağını belirten Alkan, 'Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ancak sadece hizmet üretmek yetmez, vatandaşımızın gönlüne dokunmak, derdini dinlemek ve yanında olduğumuzu hissettirmek de bizim için büyük önem taşıyor. Bu anlamlı buluşmada bizleri yalnız bırakmayan, birlik ve beraberliğimize güç katan, aynı heyecan ve inançla omuz omuza yürüyen tüm kıymetli teşkilat mensuplarımıza canıgönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.

Alkan, Giresun için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, 'Giresun için, milletimiz için, geleceğimiz için hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz; birlik varsa güç vardır, inanç varsa başarı vardır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Giresun'umuz için daha güzel yarınları hep birlikte inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Eski il başkanlarına vefa

Konuşmaların ardından AK Parti Giresun teşkilatında önceki dönemlerde il başkanlığı görevinde bulunan isimlere teşekkür plaketi takdim edildi. Toplantı, teşkilat mensuplarının ilçeleriyle ilgili yönelttiği soruların cevaplandırıldığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.