Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında İstanbul Bahçelievler'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Parkta oynayan çocuklara oyuncak hediye eden ve vatandaşlarla sohbet eden Göktaş, sonrasında ise esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında İstanbul Bahçelievler'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın da eşlik ettiği ziyarette Kuleli Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Göktaş, piknik yapan ailelerle sohbet ederek dertlerini dinledi, yürüyüş yapan insanlarla konuştu. Ardından parkta oynayan çocukların yanına giderek hatıra fotoğrafı çektiren Göktaş, oyuncak araba ve top hediye etti.

Park ziyareti sonrasında çevrede bulunan esnafı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, tek tek iş yerlerine girerek çalışanlarla sohbet etti.