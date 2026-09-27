Yeşilyurt İlçesinde 2026 yılı yatırım programı kapsamında Samanlı Mahallesi'nde başlatılan sıcak asfalt serim ve yol yenileme çalışmaları hız kesmeden sürerken, çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya'nın yeniden inşa ve ihya sürecine güçlü destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi, 2026 yılı yatırım programı kapsamında ilçenin farklı bölgelerinde sıcak asfalt, yol açma, yol genişletme ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürerek, modern ve dirençli bir Yeşilyurt'un inşasına katkı sunmaya devam ediyor.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla mahallelerin ulaşım standartları yükseltilirken, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern yollara kavuşması hedefleniyor. İlçenin merkez ve kırsal ayrımı yapılmadan her noktasında hizmet seferberliği başlatan ekipler, Samanlı Mahallesi'nde planlamaya alınan yatırımları da belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçiriyor.

Samanlı Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını teknik ekiplerden aldığı bilgiler eşliğinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşlara verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Malatya'nın deprem sonrası yeniden ayağa kalkış sürecine katkı sağlayacak yatırımlara her geçen gün yenilerini eklediklerini dile getiren Başkan Geçit, 'Yeşilyurt'umuzun her mahallesinde yoğun bir çalışma temposuyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Samanlı Mahallemizde planlamaya aldığımız yol yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarını ekiplerimiz büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz yatırımları belirlenen program çerçevesinde birer birer hayata geçiriyoruz. Asrın felaketinin ardından şehrimizin yeniden inşa sürecinde önemli mesafeler kat edildi. Artık ihya dönemine geçtik. Şehrimize ve ilçemize yakışan yatırımları teker teker hizmete sunarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırıyoruz' şeklinde konuştu.

Başkan Geçit, konuşmasında merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm mahallelere eşit hizmet anlayışıyla yaklaştıklarına dikkat çekerken, ' Güçlü araç filomuz, modern üretim tesislerimiz ve tecrübeli ekiplerimizle sahada 7/24 çalışarak, daha dirençli, daha modern ve daha yaşanabilir bir Yeşilyurt'u hep birlikte inşa ediyoruz. Ulaşım yatırımlarımız, sadece bugünün değil, geleceğin Yeşilyurt'unu şekillendirecek önemli hizmetlerdir' ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ulaşım konforunu artıran yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve belediye ekiplerine teşekkür etti.