Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hırvatistan'da düzenlenecek U17 Balkan Güreş Şampiyonası öncesinde Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nün güreşçilerini makamında ağırladı. Milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil edecek genç sporcularla bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sporculara başarı dileklerini iletti.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nün başarılı güreşçileri, Hırvatistan'da gerçekleştirilecek U17 Balkan Güreş Şampiyonası öncesinde Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti. Genç sporcularla yakından ilgilenen Başkan Tahmazoğlu, şampiyona öncesi sporculara moral verdi. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerin farklı spor branşlarında gelişim göstermesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek güreşçilerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

'Yolları açık, başarıları daim olsun'

Milli sporculara başarı dileklerini ileten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 'Hırvatistan'da düzenlenecek U17 Balkan Güreş Şampiyonası öncesi bizleri ziyarete gelen Şahinbey Belediye Spor Kulübümüzün güreşçilerini misafir ettik. Ay-yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edecek gençlerimize başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin, başarıları daim olsun' dedi.

Genç güreşçiler de şampiyonada en iyi dereceyi elde etmek için mücadele edeceklerini belirterek, kendilerine verilen destekten dolayı Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür etti.