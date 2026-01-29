Erdoğan, “Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah’ın izniyle bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz” dedi.

Erdoğan ve Mirziyoyev, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4’üncü toplantısına katıldı. Toplantı sonrası iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini güçlendiren çok sayıda anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ile ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirterek, “Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi 3 kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Türk şirketlerinin Özbekistan’da 5 milyar doları aşan yatırımla ilk üç yatırımcı arasında yer aldığını hatırlatan Erdoğan, ekonomik iş birliğinin daha da derinleşeceğini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki iş birliğine de değinen Erdoğan, UNESCO’nun 43’üncü Genel Konferansı’nda 15 Aralık’ın “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edilmesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in katkılarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın İsrail’in Gazze ve Filistin’e yönelik saldırıları karşısında sergilediği tutumu da takdir ederek, “İnsanlığın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında cesaretle duran Özbek kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

6 Şubat depremlerine de değinen Erdoğan, Özbekistan’ın afetin ardından Türkiye’nin yardımına koşan ilk ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Hatay’ın Arsuz ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen projede 308 konutun Özbekistan tarafından yapıldığını hatırlatan Erdoğan, bu yerleşimin “ebedi kardeşliğin simgesi” olduğunu söyledi.

Program kapsamında, Özbekistan’ın İstanbul’da inşa edeceği okulun taş koyma töreni ile Hatay’daki Özbekistan Mahallesi konutlarının teslim töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise konuşmasında, Türkiye ile ilişkilerin her alanda güçlendiğini belirterek, “Kalpler bir olunca mesafeler kısalır. Bizim dilimiz de kalplerimiz de birdir” dedi.

Toplantı sonunda iki ülke arasında sağlık, eğitim, enerji, madencilik, ulaştırma, kültür, ekonomi ve serbest bölgeler başta olmak üzere birçok alanda iş birliği anlaşması imzalandı.