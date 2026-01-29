Yaklaşık yarım asırdır Kayseri'de pazarcılık yapan Ahmet Cumaoğlu, fiyat artışlarının temel nedeninin üretim bölgelerinde yaşanan olumsuz hava koşulları olduğunu belirtti. Cumaoğlu, sel, fırtına ve şiddetli rüzgârların ürün arzını düşürdüğünü ifade ederek, bu durumun doğrudan fiyatlara yansıdığını söyledi.

“Bu hafta pazarda zam şampiyonu salatalık” diyen Cumaoğlu, ürünün üretici çıkışında 120 TL civarında olduğunu, halden alındığında ise tezgâhlarda 150 TL’ye satılmak zorunda kalındığını dile getirdi. Domates fiyatlarına da değinen deneyimli pazarcı, yerli domatesin 90 TL, salkım domatesin ise 100 TL bandında olduğunu, biber çeşitlerinin ise genellikle 120 TL’den alıcı bulduğunu aktardı.

Mümkün olduğunca uygun fiyata ürün temin edip vatandaşa yansıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Cumaoğlu, pazar tezgâhlarında rekabetin devam ettiğini söyledi. “Pazarlarda 2. ve 3. kalite ürün satanlar da var ama biz tezgâhımızda her zaman 1. kalite mal bulundurmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Cumaoğlu ayrıca, pazarlardaki ürünlerin hem taze hem de temiz olduğunu, daha yüksek kalite ürünlerin market ve manavlarda bulunduğunu ancak oralarda fiyatların çok daha yukarı çıktığını sözlerine ekledi.