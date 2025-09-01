Türkiye ekonomisi, 2025’in ikinci çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek hem yıllık hem de çeyreklik bazda büyüme kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,8 büyürken; bir önceki çeyreğe göre büyüme oranı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Ekonomistler, ikinci çeyrek için Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,87 oranında büyüyeceğini öngörmüştü. Böylece gerçekleşen büyüme beklentilerin üzerinde oldu. Öte yandan 2025 yılı için ekonomistlerin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,18 seviyesinde bulunuyor.

Geçmiş verilerle karşılaştırıldığında, Türkiye ekonomisi 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,4, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme göstermişti. Bu tablo, ikinci çeyrekteki büyümenin ekonomide toparlanma sinyali verdiğini ortaya koyuyor.

Ekonomistler, artan iç talep ve yatırım hareketliliğinin bu güçlü büyümede etkili olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki dönemde ise hükümetin reform adımları ve küresel ekonomik koşulların Türkiye ekonomisinin performansına yön vermesi bekleniyor.