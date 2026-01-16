Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli kar yağışı beklenen 13 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

MGM’nin son tahminlerine göre, 17 Ocak Cumartesi gününden itibaren yurt genelinde soğuk hava etkisini artıracak. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının kuvvetli olacağı öngörülüyor.

13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle sarı alarm verilen iller şöyle:

Aksaray, Artvin, Bartın, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon ve Yozgat.

Bakanlıktan kuvvetli kar uyarısı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Yozgat ve Sivas’ta, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Aksaray, Nevşehir ve Kayseri’de kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz dikkat

Doğu Karadeniz’de etkili olan karla karışık yağmurun, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’un iç ve yüksek kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü ise Sinop, Kastamonu’nun kuzeyi ve Bartın’da kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Buzlanma ve don riski artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da soğuk hava nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don uyarısında bulundu. Soğuk havanın, batı bölgelerde 21 Ocak Çarşamba, iç ve doğu kesimlerde ise 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Bu süreçte Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği bildirildi.

Yetkililer, ulaşımda aksamalar ve olası olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.