Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.01.2026 tarih ve 46 sayılı toplantısında aldığı ve TFF'nin resmi internet sitesinden açıkladığı kararlar şu şekilde:



1 - Savaş Yıldırım’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



2 - Semih Tokatlı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



3 - Hakan Yılmaz’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



4 - Serkan Ençetin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



5 - Tansu Yaan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



6 - Gökhan Ünal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



7 - Necdet Emre Özbayer’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



8 - Aydemir Emrah Uzun’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



9 - Harun Dişlitaş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



10 - Erhan Koç’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



11 - İlker Erdem’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



12 - İlker Avcıbay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



13 - Murat Parlak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



14 - Taner Gürsoy’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



15 - Avni Okumuş’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



16 - Tevfik Ata Tekin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



17 - Adem Çağlayan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



18 - Taner Gülleri’nin, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



19 - Erdoğan Sarıuşak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



20 - Ali Asım Balkaya’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



21 - Ertürk Koray Balcıoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



22 - Cevdet Uzunköprü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



23 - Murat Sönmez’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



24 - Ahmet Yurtsever’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



25 - Metin İlhan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



26 - Bülent Yenihayat’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



27 - Sadullah Zehir’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



28 - Mehmet Seçkin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



29 - Sercan Yıldırım’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



30 - Muzaffer Taşkın’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



31 - Serdar Göçerler’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



32 - Muzaffer Bilazer’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



33 - Murat Özkan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



34 - Can Güçer’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



35 - Nuri Çolak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



36 - Coşkun Öz’ün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



37 - Mete Işık’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



38 - Ergün Işık’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



39 - Mehmet Erol’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



40 - Sait Taş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



41 - İlhan Özbay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



42 - Volkan Erten hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; adı geçen kişinin aynı eylem sebebi ile daha önce cezalandırıldığı dikkate alınarak; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



43 - Mustafa Alper Avcı hakkında; bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



44 - Orhan Kosulu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



45 - Özgür Ergün’ün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



46 - Ayhan Tuna Üzümcü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



47 - Gürkan Ferhatoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



48 - Şenol Demir’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



49 - Görkem Öncü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



50 - Enver Şen’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



51 - Cüneyt Dumlupınar’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



52 - Ayhan Bahar’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



53 - Muhammet Yılmaz’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



54 - Aslan Toklu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



55 - Bayram Toysal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



56 - Ali Beykoz hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



57 - Engin Dursun’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



58 - Gökhan Beklemiş’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



59 - Ahmet Duman’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



60 - Murat Hacıoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



61 - Rızvan Şahin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



62 - Uğur Kulaksız’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



63 - İsmail Ertekin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



64 - Aykut Erdoğan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



65 - Semih Özü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



66 - Ahmet Taşyürek’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



67 - Sinan Durmuş’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



68 - Erhan Çelik’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



69 - Adil Tozlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



70 - Fuat Erarslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



71 - Özgür Çetiner’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



72 - Egemen Urhan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



73 - Mehmet Birinci’nin, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



74 - Hasan Uğur Kardal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



75 - Gürkan Aslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



76 - Bayram Sevindik’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



77 - Mustafa Çapanoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



78 - Selahaddin Dinçel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



79 - Serhat Güller’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



80 - Ramazan Kurşunlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



81 - İbrahim Raif Albay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



82 - Onur Yeniyurt’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



83 - Evren Şenel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



84 - Sertaç Gezer’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



85 - Hasan Yüksel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



86 - Hayati Palancı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



87 - Ümit Metin Yıldız’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



88 - Hakan Çobanoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



89 - Kemal Dulda’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



90 - Selçuk Akçay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



91 - Kadir Kar’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



92 - Cahit Erçevik’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



93 - Mithat Çulcuoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



94 - Fatih Serkan Albayrak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



95 - Özden Töraydın’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



96 - Eray Gülay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



97 - Mazım Gülay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



98 - Mehmet Altıparmak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



99 - İbrahim Tolgay Kerimoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



100 - Cafer Elek’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



101 - Hakan Keleş’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



102 - Ufuk Sarı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



103 - Bahaddin Güneş’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



104 - Ufuk Uysal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



105 - İbrahim Yıldırım’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



106 - Serdar Uygun’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



107 - Erkan Bölükbaş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



108 - Cemil Aktaş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



109 - Mustafa Sarp hakında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



110 - Fevzi Layiç’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



111 - Ali Gürsel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



112 - Mehmet Bülent Albayrak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



113 - Mehmet Öncan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



114 - İbrahim Kemal Menderes’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



115 - Murat Erbasan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



116 - Olcan Adın’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



117 - Umut Eskiköy’ün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



118 - Tanser Aydin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



119 - Halil Cihan Ünal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



120 - Ümit Davala’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



121 - Ertuğrul Arslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



122 - Ufuk Özbey’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



123 - Ercan Ağaçe’nin, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



124 - Ahmet Dursun hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



125 - Onur Günal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)



126 - Kenan Oktay’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



127 - Sinan Közen’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



128 - Yasin Güleryüz’ün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



129 - Barış Kanbak’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



130 - Emir Şiranlı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



131 - Erkan Akkoç’un, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



132 - İbrahim Keserel’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



133 - Cüneyt Yis’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



134 - Yiğit İncedemir’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



135 - Fahri Tatan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



136 - Halit Eroğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)



137 - Ersin Akılveren’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



138 - Çoşkun Birdal’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



139 - Volkan Arslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



140 - Serdar Topraktepe’nin, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



141 - Tufan Deniz Daş’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



142 - Kerem Satılmış’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



143 - Can Arat’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



144 - Ömer Ayçiçek’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



145 - Baykal Aydınlı’nın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



146 - Onat Çetin’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



147 - Mustafa Ramazan’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



148 - Aykın Demir’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



149 - Ozan Köprülü’nün, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



150 - İlker Kıreker’in, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



151 - Onur Can Korkmaz’ın, bahis eylemi nedeniyle FTD’nin 57/2. Maddesi uyarınca ve FTD’nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



152 - Özkan Karapınar hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



153 - Faruk Tunçak hakkında, bahis eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Karar verilmiştir.