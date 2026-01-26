Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak. Yıldırım sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıkmıştı. Ege Denizi'nden sonra Çanakkale Boğazı'nı geçen geminin yeni rotası İstanbul Boğazı oldu. Yaklaşık 2 saat süren geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Filyos'a giden Yıldırım sondaj gemisi Boğaz geçişi sırasında İstanbul'u selamladı. Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişi dron kamerasına yansırken, gemiye İstanbul Boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri eşlik etti.



12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor

Hazırlıkların ardından mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor. İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan gemi, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. '7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pistine sahip gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.