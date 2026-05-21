İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, 5 tutuklu sanık için tahliye yönünde mütalaa sundu. Mahkeme heyeti ise değerlendirme sonrası 9 ismin tahliyesine hükmetti.

Mahkeme başkanı, duruşmada yaptığı açıklamada bir sonraki celsenin 18 Haziran 2026 tarihinde görüleceğini belirterek, tahliye kararlarının oy birliğiyle alındığını ifade etti.

Tahliye edilen isimler açıklandı

Mahkemenin tahliye kararı verdiği isimler şöyle:

Yazılım mühendisi Iraz Bayrak

Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu

İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy

Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş

CHP Genel Merkezi Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan

Seza Büyükçulha

Ahmet Şahin

Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Cevat Kaya

Hakan Aplak

Öte yandan duruşma savcısı, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkemenin davaya ilişkin diğer kararlarını açıklaması bekleniyor.