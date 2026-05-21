İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, 5 tutuklu sanık için tahliye yönünde mütalaa sundu. Mahkeme heyeti ise değerlendirme sonrası 9 ismin tahliyesine hükmetti.
Mahkeme başkanı, duruşmada yaptığı açıklamada bir sonraki celsenin 18 Haziran 2026 tarihinde görüleceğini belirterek, tahliye kararlarının oy birliğiyle alındığını ifade etti.
Tahliye edilen isimler açıklandı
Mahkemenin tahliye kararı verdiği isimler şöyle:
- Yazılım mühendisi Iraz Bayrak
- Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu
- İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy
- Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş
- CHP Genel Merkezi Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan
- Seza Büyükçulha
- Ahmet Şahin
- Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Cevat Kaya
- Hakan Aplak
Öte yandan duruşma savcısı, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkemenin davaya ilişkin diğer kararlarını açıklaması bekleniyor.