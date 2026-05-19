Teknoloji Dünyasında Deprem

Yapay zeka dünyasının geleceğini şekillendirebilecek en kritik hukuki savaşlardan biri sona erdi. Elon Musk’ın, OpenAI kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman’a karşı "şirketin kuruluş misyonuna ihanet ettikleri ve kar amacı güttükleri" gerekçesiyle açtığı dava, Musk’ın yenilgisiyle sonuçlandı. California’daki federal mahkeme, Elon Musk'ın tüm taleplerini geri çevirdi.

Zaman Aşımı ve Haksızlık Kararı

ABD basınında yer alan belgelere göre, California eyaletinin Oakland kentindeki federal mahkemede görülen davada 9 kişilik jüri heyeti kararını verdi.

Jüri, Elon Musk'ın OpenAI yöneticilerine yönelik sunduğu iddiaları haksız bulmakla kalmadı; aynı zamanda davanın yasal zaman aşımı süresi dolduktan sonra açıldığına hükmetti. Davaya bakan Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, jürinin bu kararını mahkemenin resmi hükmü olarak kabul ederek davayı tamamen düşürdü.

Dev İsimler İfade Verdi

Yaklaşık üç hafta süren ve tüm teknoloji dünyasının gözünü çevirdiği duruşmalarda adeta bir "üst yöneticiler (CEO) geçidi" yaşandı. Mahkeme süresince şu kritik isimlerin ifadelerine başvuruldu:

Elon Musk (Davacı - Tesla & X CEO'su)

Sam Altman (Davalı - OpenAI CEO'su)

Greg Brockman (Davalı - OpenAI Kurucu Ortağı)

Satya Nadella (Microsoft CEO'su)

Ne Olmuştu? Elon Musk, 2015 yılında kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulmasına destek verdiği OpenAI'ın, daha sonra Microsoft ile ortaklık kurarak "tamamen ticari ve kar odaklı" bir yapıya büründüğünü iddia etmişti. Musk, Altman ve ortaklarının insanlığa faydalı yapay zeka geliştirme sözünü çiğneyerek kendisine ve insanlığa "ihanet" ettiğini savunuyordu.

OpenAI Rahat Bir Nefes Aldı

Bu kararla birlikte OpenAI ve en büyük yatırımcısı konumundaki Microsoft, üzerlerindeki büyük bir hukuki baskıdan kurtulmuş oldu. Davanın Musk aleyhine sonuçlanması, yapay zeka sektöründeki ticari yatırımların ve şirket yapılaşmalarının mevcut seyri açısından OpenAI cephesine büyük bir yasal güvence sağladı. Musk kanadından karara itiraz edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.