Şirket, hisselerini borsada işlem görmeye açmak üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) resmi kayıt belgesini sundu.
Piyasalarda deprem etkisi yaratan bu hamle, küresel finans tarihinin en büyük halka arzlarından biri olmaya aday.
Nasdaq’ta "SPCX" Koduyla İşlem Görecek
SEC’e sunulan resmi halka arz prospektüsüne göre, SpaceX hisseleri teknoloji borsası Nasdaq’ta “SPCX” koduyla işlem göreceğiz. Finans dünyasında şimdiden "yüzyılın halka arzı" olarak nitelendirilen bu süreçte, şirketin halka arz yoluyla 75 milyar dolarlık rekor bir sermaye toplamayı ve 1,75 trilyon dolarlık devasa bir piyasa değerlemesine ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor. Hisselerin borsadaki ilk işlem gününün ise 12 Haziran olması planlanıyor.
Çift Sınıflı Hisse Yapısı: Kontrol Yine Elon Musk’ta
Paylaşılan belgelere göre SpaceX, kurumsal yönetimde kontrolün dağılmasını engellemek amacıyla iki farklı hisse yapısı kullanacak:
-
A Grubu Hisseler: Kamuya ve genel yatırımcılara açık olacak bu hisseler, yatırımcılara hisse başına 1 oy hakkı tanıyacak.
-
B Grubu Hisseler: Elon Musk ve şirket içerisindeki kilit isimlerin elinde kalacak. Bu imtiyazlı hisseler, hisse başına 10 oy hakkı sağlayacak.
Musk’ın bu yapı sayesinde B grubu hisselerin %93,6'sını elinde tutarak, halka arz sonrasında da şirket üzerindeki %85,1'lik oy gücüyle mutlak kontrolünü koruyacağı açıklandı.
Dev Yatırım Bankaları Konsorsiyum Oluşturdu
SpaceX’in küresel piyasalara açılma sürecine finans dünyasının devleri liderlik ediyor. Halka arza aracılık edecek konsorsiyumda şu küresel yatırım bankaları yer alıyor:
-
Goldman Sachs (Konsorsiyum Lideri)
-
Morgan Stanley
-
Bank of America Securities
-
Citigroup
-
JPMorgan
Ar-Ge Yatırımları Zararı Katladı, Gelirler İstikrarlı
Resmi prospektüs ile birlikte SpaceX’in merak edilen finansal tabloları da ilk kez şeffaf bir şekilde gün yüzüne çıktı. Şirket, agresif teknoloji yatırımları ve Starlink projeleri nedeniyle ciddi bir nakit yakım sürecinde.
-
Gelir Büyümesi: SpaceX'in yıllık gelirleri istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Şirket, 2023'te 10,38 milyar dolar, 2024'te 14,01 milyar dolar ve 2025 yılında 18,67 milyar dolar gelir elde etti. 2026'nın ilk çeyreğinde ise gelirler %15,4 artışla 4,69 milyar dolara ulaştı.
-
Ar-Ge ve Zarar Kalemi: Özellikle yeni nesil Starlink uyduları, Starship geliştirme süreçleri ve zemin ekipmanı maliyetleri nedeniyle Ar-Ge harcamaları katlanarak arttı. Bu durum, şirketin 2026 yılı ilk çeyreğinde 4,28 milyar dolarlık bir çeyreklik net zarar açıklamasına neden oldu.