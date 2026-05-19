İlk başlarda bir "dağ kazası" olarak kayıtlara geçen trajik ölümün arkasından cinayet şüphesi çıktı. Katalan polisi, ünlü iş insanının oğlu ve şirketin tepe yöneticisi Jonathan Andic’i babasını öldürdüğü iddiasıyla tutukladı.

İspanya, tekstil milyarderi Isak Andic’in ölümüyle ilgili gelen son dakika haberiyle çalkalanıyor. Aralık 2024'te Barselona yakınlarındaki Montserrat dağlarında yürüyüş yaparken uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Mango kurucusunun ölümü üzerindeki sır perdesi aralandı. Yaklaşık 1.5 yıldır derinleştirilerek sürdürülen soruşturma, rüzgarı tersine çevirdi ve okları ünlü iş insanının oğluna döndürdü.

Kaza Değil Cinayet mi? Çelişkili İfadeler Ele Verdi

Olayın yaşandığı dönemde polise ifade veren 45 yaşındaki Jonathan Andic, babasıyla birlikte Salnitre mağaraları civarında yürüyüş yaptıklarını ve 71 yaşındaki Isak Andic’in patikada yürürken kazara kayarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştüğünü iddia etmişti. Geniş çaplı arama kurtarma operasyonunun ardından cansız bedenine ulaşılan Andic'in dosyası, Ocak 2025'te "suç unsuru bulunamadığı" gerekçesiyle kapatılmıştı.

Ancak Katalan bölge polisi Mossos d'Esquadra'nın pes etmeyerek yürüttüğü teknik takip ve incelemeler, dosyayı yeniden açtırdı. Müfettişlerin, Jonathan Andic’in ifadelerindeki ciddi tutarsızlıkları, kardeşlerin cep telefonu kayıtlarını ve baba-oğul arasında olaydan hemen önce yaşanan şiddetli tartışmaları delil olarak sunduğu öğrenildi. Polisten yapılan resmi açıklamada, "Jonathan Andic'in, babası Isak Andic'i öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındığını teyit edebilirim" denildi. Jonathan Andic’in sorgulanmak üzere Martorell'de hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Aileden "Gizlilik Kararı" Açıklaması

Şok tutuklamanın ardından Andic ailesinden ilk tepki geldi. Geçtiğimiz yıl çıkan dedikodularda Jonathan’ın masumiyetine inandıklarını belirten aile, bugün yaptıkları yeni açıklamada davanın üzerinde "gizlilik kararı" olduğunu hatırlattı. Aile sözcüsü, yetkili makamlarla tam bir iş birliği içinde hareket ettiklerini ve adalete güvendiklerini yinelemekle yetindi.

Koltuğuna Oturmuştu

Isak Andic’in trajik ölümünün ardından holdingde kartlar yeniden karılmıştı. Şimdilerde cinayet şüphelisi olarak gözaltında bulunan Jonathan Andic, babasının ölümünden sonra Mango’nun yönetim kurulu başkan yardımcılığına ve holding şirketi MNG’nin başkanlığına getirilmişti. Kız kardeşleri Judith ve Sarah ise holdingde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İstanbul’dan Dünya Modasının Zirvesine: Isak Andic Kimdir?

1953 yılında İstanbul’da Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak doğan Isak Andic, 14 yaşında Katalonya’ya göç etti. Ticaret hayatına sokak pazarlarında kıyafet ve ayakkabı satarak başlayan Andic, kıvrak zekasıyla işlerini hızla büyüterek 1984 yılında kardeşi Nahman ile birlikte dünya markası Mango’yu kurdu.

Zara gibi devlerle yarışan, Kate Moss’tan Kendall Jenner’a kadar dünya yıldızlarıyla çalışan ve İspanya Kraliçesi Letizia’nın yakın dostu olan Andic, vefat ettiğinde arkasında 4,5 milyar dolarlık devasa bir servet bırakmıştı. Moda dünyasının bu dahi isminin ölümünün arkasındaki sır perdesinin, mahkeme sürecinde tamamen aralanması bekleniyor.