Mahkeme, kurultay kararları için "mutlak butlan" kararı verdi. Alınan ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda, mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in görevi sona ererken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hukuken görevine geri döndü.

İstinaf 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada her iki kurultay hakkında ‘mutlak butlan’ kararı verdi.

Mahkeme, CHP'nin 38. Kurultayı'nı iptal ederek, Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iadesine karar verdi.

Şimdi Ne Olacak?

Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararı, temyiz süreci bitene kadar geçerli olacak. Bu da CHP'nin resmi olarak 38. Olağan Kurultay öncesindeki yönetim yapısına dönmesi anlamına geliyor. Siyasi kulisleri hareketlendiren bu kararın ardından CHP genel merkezinden ve Özgür Özel cephesinden yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.