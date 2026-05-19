Bormann, Müslüman olduktan sonra "Yusuf Efe" ismini aldı.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile Başladı

Nevşehir İl Müftülüğü’nde Peter Bormann için özel bir ihtida programı organize edildi. Duygusal anların yaşandığı tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftülüğü yetkilileri tarafından İslam dininin temel esasları, inanç ve ahlak ilkeleri hakkında yapılan bilgilendirmelerin ardından, şahitler huzurunda merasime geçildi.

Dr. Mahmut Taşyapan rehberliğinde gerçekleştirilen merasimde Peter Bormann, Kelime-i Şehadet getirerek Müslümanlığa ilk adımını attı. Dr. Taşyapan, törenin ardından dua ederek Yusuf Efe’ye yeni hayatında rehberlik edecek önemli bilgiler aktardı.

"Türk Kültürü ve Müslüman Aile Ortamı Beni Çok Etkiledi"

Müslüman olma sürecini ve arkasındaki hikayeyi samimiyetle paylaşan Yusuf Efe, Türk eşi Serap Hanım ile evlilik sürecinin İslamiyet’i yakından tanımasında dönüm noktası olduğunu belirtti.

Yusuf Efe, kararına giden süreci şu sözlerle özetledi:

"Daha önce Müslümanlık hakkında çok fazla bilgi sahibi değildim. Zamanla Türk kültürünü ve Müslüman aile ortamını yakından gözlemleme fırsatım oldu. Özellikle gerçekleştirdiğimiz aile ziyaretleri, insanların birbirine olan samimiyeti ve sıcak misafirperverliği beni derinden etkiledi. Diğer yandan, Hristiyan din adamlarının bazı tutarsız tavırları zihnimde soru işaretleri yaratmıştı. Bu durum beni araştırmaya yöneltti. İslamiyet'i araştırdıkça kafamdaki tüm soruların net ve mantıklı cevaplarını buldum. Sonunda da kendi hür irademle Müslüman olmaya karar verdim."

İhtida Belgesi ve Kur'an-ı Kerim Hediye Edildi

Seçtiği "Yusuf Efe" ismiyle yeni bir hayata başlayan Alman vatandaşına, Nevşehir İl Müftülüğü yetkilileri tarafından İhtida Belgesi takdim edildi. Ayrıca İslam dinini daha iyi rehber edinebilmesi amacıyla kendisine Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.

Müftülük yetkilileri, Yusuf Efe’yi tebrik ederek yeni yaşamının kendisine huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni etti. Tören, yapılan duaların ardından iyi dileklerle son buldu.