CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü’nün esnaf ziyareti sırasında yaşanan "selam almama" tartışması, işletmeye ardı ardına gönderilen zabıta denetimleriyle cezaya dönüştü. Yaşananları "siyasi baskı ve gözdağı" olarak niteleyen işletme sahibi duruma tepki gösterdi.

TELEFON GÖRÜŞMESİ KRİZİ TIRMANDIRDI

Edinilen bilgilere göre olay, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü’nün bölgedeki esnafı ziyareti sırasında gerçekleşti. Tütüncü ve beraberindeki heyet iş yerine girdiği esnada, işletme sahibi çalan telefonu nedeniyle görüşme yapmak üzere dükkanın arka tarafına geçti.

Bu durumu kendisine yönelik bir saygısızlık ve "selam almama" olarak algılayan İlçe Başkanı Tütüncü, işletme sahibine sert tepki gösterdi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Tütüncü’nün esnafı tehdit ettiği ileri sürüldü.

İLK DENETİM TEMİZ, İKİNCİSİNDE "AHŞAP BASAMAK" CEZASI!

Gerginlikle sonuçlanan ziyaretin hemen ardından, CHP’li Üsküdar Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri söz konusu işletmeye adeta çıkarma yaptı.

Kısa süre içinde dükkana iki kez denetime gelen ekiplerin izlediği süreç ise dikkat çekti:

Birinci Kontrol: Zabıta ekiplerinin yaptığı ilk detaylı incelemede mevzuata aykırı herhangi bir usulsüzlük veya sorun tespit edilemedi.

İkinci Kontrol: İlk denetimden eli boş dönen ekipler, kısa süre sonra tekrar kapıyı çaldı. Bu kez dükkanın girişinde bulunan ahşap basamak gerekçe gösterilerek işletme hakkında cezai işlem uygulandı.

ESNAFTAN "SİYASİ BASKI" TEPKİSİ Yaşadığı mağduriyeti dile getiren iş yeri sahibi, dükkanına yönelik ani ve mükerrer denetimlerin tamamen İlçe Başkanı ile yaşadığı tartışmadan kaynaklandığını belirtti. Yapılan uygulamayı anayasal bir hak olan ticaret özgürlüğüne darbe olarak niteleyen esnaf, "Sırf telefonla konuştum diye siyasi güç kullanılarak üzerimizde baskı ve gözdağı kurulmaya çalışılıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Üsküdar Belediyesi ve CHP İlçe Başkanlığı'ndan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kamunun denetim gücünün kişisel hırslara alet edildiği iddiaları ilçede tartışmaların fitilini ateşledi.