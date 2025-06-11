Yolcu taşımacılığında olduğu gibi transfer yolcuların sayısında da artış gözlemlendi. 2024 yılı Mayıs ayında 2,5 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 11,2’lik artışla 2,8 milyona ulaştı.

Yolcu doluluk oranı da yükselerek dikkat çekici bir seviyeye çıktı. Mayıs 2025 döneminde doluluk oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 81,1 olarak gerçekleşti. Yurt dışı uçuşlarda doluluk oranı yüzde 80,6 olurken, yurt içi uçuşlarda bu oran yüzde 86’ya ulaştı.

THY, Mayıs ayında toplam 22,6 milyar Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) kapasitesiyle uçuş gerçekleştirdi. Kargo ve posta taşımacılığında da büyüme sürdü. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artış gösteren kargo-posta hacmi, 183,4 bin tona ulaştı.

Yılın İlk Beş Ayında 34 Milyon Yolcuya Hizmet

Ocak-Mayıs 2025 dönemine ilişkin veriler de dikkat çekici. Yılın ilk beş ayında THY toplamda 34 milyon yolcu taşıdı. Bu dönemde dıştan dışa transfer yolcu sayısı, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artarak 13,6 milyona yükseldi.

Yolcu doluluk oranı da yükselmeye devam etti. Ocak-Mayıs 2025 döneminde doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 81,2 oldu. Yurt dışı uçuşlarda bu oran yüzde 81, yurt içi uçuşlarda ise yüzde 83,5 olarak kayıtlara geçti.

Filo 484 Uçakla Genişledi

THY’nin küresel operasyonlarını destekleyen uçak filosu da büyümeye devam ediyor. Mayıs 2025 sonu itibarıyla THY filosundaki uçak sayısı 484’e ulaştı. Bu artış, şirketin hem yolcu hem de kargo operasyonlarını daha etkin şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

THY, yakaladığı bu büyüme ivmesiyle birlikte uluslararası havacılık sektöründeki lider konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.