Yüksek fiyatların temel nedeni olarak ise yüzde 76,4’lük bir kesim kâr marjının yüksek tutulmasını gösteriyor. Ayrıca, yüzde 78,6’lık bir oran, Ramazan’a özel menüleri gösterişli ve israfa yol açan içerikler olarak değerlendiriyor.

Fiyatlar Arttı, İftar Planları Değişti

Areda Piar’ın araştırmasına göre, halkın yüzde 45,8’i dışarıda iftar yapmadığını, yüzde 37,5’i ise yalnızca arkadaş ve akraba buluşmalarında restoranları tercih ettiğini belirtiyor. Ramazan boyunca iki veya üç kez dışarıda iftar yapanların oranı yüzde 14,2, haftada birkaç kez dışarıda iftar yapanların oranı ise yalnızca yüzde 1,7 olarak kaydedildi.

Halkın yüzde 67,8’i orta segment restoranları, yüzde 17,8’i belediye sosyal tesislerini, yüzde 14,4’ü ise lüks restoranları tercih ediyor. Dışarıda iftar yapanların yüzde 52,5’i 500 TL ve altındaki menüleri seçerken, yüzde 30,7’si 500-1000 TL, yüzde 10,3’ü ise 1000-1500 TL arasındaki menülere yöneliyor.

Restoranlar Fırsatçılık Peşinde mi?

Araştırma verilerine göre, katılımcıların yüzde 68’i fiyat artışı nedeniyle dışarıda iftar yapmayı düşünmediğini, yüzde 20,6’sı ise önceki yıllara kıyasla daha az dışarıda iftar yaptığını belirtiyor. Daha ekonomik mekanlara yönelenlerin oranı yüzde 6,5 iken, fiyat artışlarının tercihlerini etkilemediğini ifade edenlerin oranı yüzde 4,9’da kalıyor.

“Sizce iftar menülerinde restoranlar fırsatçılık yapıyor mu?” sorusuna halkın yüzde 96,1’i “Evet” cevabını verirken, yalnızca yüzde 3,9’luk bir kesim fırsatçılık yapılmadığını düşünüyor. Yüksek iftar menüsü fiyatlarının sebebi olarak yüzde 76,4’lük kesim, kâr marjının yüksek tutulmasını işaret ediyor. Restoran maliyetlerindeki artışı neden olarak görenler yüzde 34, lüks restoranların fiyatlarının genel fiyatları etkilediğini belirtenler yüzde 21 ve yüksek talebin fiyatları artırdığını düşünenler yüzde 20,4 oranında.

Halkın Restoranlardan Beklentisi: Daha Ekonomik Menüler

Restoran seçiminde halkın yüzde 73,7’si fiyat uygunluğunu öncelikli olarak değerlendirirken, yüzde 58’i lezzet ve kaliteyi dikkate alıyor. Menü çeşitliliği yüzde 27,3, servis hızı yüzde 17,5, ulaşım kolaylığı ise yüzde 15 oranında önem taşıyor. Atmosfer, çocuk alanı ve Ramazan eğlenceleri de tercihlerde etkili oluyor.

Halkın yüzde 30,7’si daha ekonomik menü seçenekleri isterken, yüzde 22,8’i iftar menüsüyle sınırlı kalmak istemiyor. Geleneksel Ramazan tatlarını arayanların oranı yüzde 20,5, iftar menüsünün çeşitli olması gerektiğini düşünenler yüzde 18,2 ve aile/grup indirimi talep edenler ise yüzde 6,1 olarak belirlendi.

Ayrıca, halkın yüzde 78,6’sı popüler restoranların Ramazan menülerini fazla gösterişli buluyor ve israfa yol açtığını düşünüyor. Yüzde 17,2’si, menüleri fiyatına göre yetersiz bulurken, yalnızca yüzde 4,1’lik bir kesim menüleri yeterli ve makul olarak değerlendiriyor.

Araştırmanın Metodolojisi

Araştırma, 05-09 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 784 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği kullanılarak Areda Piar’ın Profil Bazlı Dijital Paneli üzerinden yürütüldü.