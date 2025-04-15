Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı’nın artık sadece kültürel bir birlik değil; enerji, sanayi, ticaret, savunma, tarım ve teknoloji gibi alanlarda stratejik bir ortaklık yapısına dönüştüğünü vurguladı. Bolat, "Bugün yeni bir aşamaya geldik. Türk dünyası medya, reklam ve pazarlama birliği kuruluyor. Bu birliğe ilk etapta Türkiye ve Azerbaycan öncülük ediyor. KKTC’nin de imzasıyla birlikte önemli bir yapı hayata geçiyor" dedi.

İstanbul Merkezli, Türkiye Sözcü

TÜREK’in merkezinin İstanbul olacağını ve ilk iki yıl boyunca sözcülüğünü Türkiye’nin üstleneceğini belirten Bolat, bu süreci Azerbaycan ve ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin takip edeceğini söyledi. Bolat, ilerleyen süreçte Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin de bu yapıya dahil olmasının beklendiğini ifade etti.

7 Milyar Avroluk Dev Pazar

Bakan Bolat, Türk dünyasında medya ve reklam sektörünün ekonomik büyüklüğüne de dikkat çekerek şu verileri paylaştı: "Azerbaycan’da yıllık reklam bütçesi 104 milyon avro, Özbekistan’da 130 milyon avro, Kazakistan’da 631 milyon avro, Kırgızistan’da 52 milyon avro, Türkmenistan’da ise 112 milyon avro seviyesinde. Türkiye’deki pazar büyüklüğü ise 6 milyar avro. Böylece toplam reklam pazarı 7 milyar avroya ulaşıyor."

Amaç: Ortak Üretim ve Küresel Rekabette Güçbirliği

TÜREK'in, ortak medya içerikleri üretimi, dijital dönüşüm, kamu diplomasisi, bölgesel tanıtım faaliyetleri ve kültürel markalaşma gibi alanlarda kolektif çalışmalar gerçekleştireceğini belirten Bolat, "Hedefimiz; hedefli reklamcılık, yapay zeka destekli medya projeleri, ortak yayınlar, dizi ve belgesel yapımları ile Türk markalarını küresel sahneye taşımak. Aynı zamanda genç girişimciler için kamp alanları ve uluslararası yarışmalarla yeni fikirleri teşvik etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

İmza Töreninde 3 Kurum Bir Araya Geldi

Toplantının sonunda Reklam ve Pazarlama İletişim Derneği (REPİD) Başkanı Ahmet Pura, Açık Hava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) Başkan Yardımcısı Şahin Acar ve Azerbaycan merkezli Reklam, Medya ve İletişim Derneği (RMİD) Yönetim Kurulu Başkanı Khayala Mutallimova üçlü protokole imza attı. Bu anlaşmayla birlikte, Türk dünyasında medya ve pazarlama alanlarında güçlü bir sinerjinin temelleri atılmış oldu.