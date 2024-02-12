31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde İzmir'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Cemil Tugay'ı belirlemesinin ardından bir grup vatandaş, mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek protestolarına devam etti. CHP İzmir İl Başkanlığı önüne gelen 100 kişiyi aşkın grup, yaptıkları basın açıklamasında Başkan Soyer'in yeniden aday gösterilmesini istedi. Ellerinde pankartlarla Soyer'e destek veren grup, 'İzmir Tunç’tur, Tunç kalacak', 'Tunç varsa biz varız, yoksa yokuz' sloganları attı.



"Özgür Özel'i yanılttılar"

Basın açıklamasında konuşan Neslihan Karayılan, "Tunç Soyer'in 15 yıllık belediye başkanlığında yaptıkları ortadadır. Elbette ki bizim genel başkanımız da bizim cenahımızda yetişen biridir ve emeği, hakkı çok iyi bildiğine eminiz. Bizim çok inandığımız Sayın Genel Başkan Özgür Özel'i yanılttılar. 30 ilçe için ve Soyer başkanımızın bütün anketlerini manipüle ederek genel başkanımızın önüne koydular. Sayın Özel mutlaka bu hatayı görecek ve bu yanlıştan dönecek. Bizim inancımız buna tamdır. Tunç başkan İzmir halkının sevgisini, güvenini kazanmış bir başkandır. Tunç başkan 22 yıldır merkezi hükümet tarafından göz ardı edilen İzmir'in geçmişinin 50 yılına uzanan temel kentleşme sorununu gidermek üzere önemli adımlar gerçekleştirmiştir. Bunu yok sayamayız. Bunu göz ardı edemeyiz. Bu 5 yılda altyapıda, raylı sistemlerde, koku sorununu gidermede çok önemli adımlar atmıştır. Üstelik bunları merkezden hiçbir yardım almadan, uluslararası kuruluşlardan sağladığı fonlarla gerçekleştirmiştir. Tunç Soyer bütün engellemelere rağmen bu 5 yılda mazeret üretmemiş, güç üretmiştir. Dik duruşuyla, mütevazı kimliğiyle bunları dile getirememiştir. Toplumun tüm kesimlerini kucaklamıştır. Bugün sadece Tunç başkan değil, 30 ilçeyle birlikte İzmir halkı da cezalandırılmıştır" dedi.



Muhtardan "5'li çete" vurgusu

Basın açıklamasında söz alan Konak Emir Sultan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Heptepe ise, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın mahallesinde bugün gerçekleştireceği programa kimsenin katılmadığını öne sürerek, Tugay'ın Karşıyaka'da verdiği iddia edilen ihalelere vurgu yaptı. Heptepe, "Çok konuştuk. İzmir için çok mücadele ettik. Tunç başkan, İzmir üzerinde ve tüm Türkiye üzerinde 'Yurtta sulh, cihanda sulh’un son savunucusu, son lideridir. Şu anki genel merkez tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday gösterilen Cemil Bey'in programı vardı bugün Emir Sultan Mahallesi’nde. Cemil Tugay'ın açıklamış olduğu programda saat 14.30 olarak belirtilmiş ancak saat 14 ve 14.20’de hiç kimse yok. Bir tane seçmen Cemil Tugay'ı karşılamıyor. Lütfen sayın genel başkanım, sizlere sesleniyorum. Bugün kendi yapısını kuramayan, Karşıyaka'daki beşli çeteye vermiş olduğu ihaleyle İzmir'i onlara teslim etmeyin. İzmir Tunç'tur, Tunç kalacak" diye konuştu.