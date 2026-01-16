Trump, nadiren kullanılan ve ordunun iç güvenlikte görevlendirilmesine imkan tanıyan 1807 tarihli İsyan Yasası’nı yürürlüğe koyabileceğini açıkladı.

Protestolar, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 7 Ocak’ta düzenlediği bir operasyon sırasında 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Good’un vurularak hayatını kaybetmesi sonrası başlamıştı. Olay, ülkede göçmenlik politikalarına yönelik tepkileri yeniden alevlendirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Minnesota’daki yerel yönetimleri hedef alarak, “Minnesota’nın yozlaşmış yetkilileri, görevini yapan ICE’ın vatansever personeline saldıran profesyonel kışkırtıcıları ve isyancıları durdurmazsa, benden önce birçok başkanın yaptığı gibi İsyan Yasası’nı devreye sokacağım” ifadelerini kullandı. Trump, eyalette yaşanan olayları “rezalet” olarak nitelendirerek, buna “hızla son verileceğini” belirtti.

İsyan Yasası, aktif görevdeki Amerikan askerlerinin ülke içinde kolluk kuvvetleriyle birlikte görev yapmasına izin veriyor.

Öte yandan Trump yönetimi, söz konusu ICE ajanının meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini savunurken, yerel yetkililer ve görgü tanıkları Good’un herhangi bir tehdit oluşturmadığını ifade etti. Kameralara yansıyan görüntülerde, ICE ajanlarının caddenin ortasında duran bir araca yaklaştığı, Good’un ise aracıyla uzaklaşmaya çalıştığı, bu sırada ajanlardan birinin sürücüye silah doğrultarak üç el ateş ettiği görüldü.

Olayla ilgili FBI tarafından soruşturma başlatılırken, Good’un ölümü Minnesota genelinde protestoların fitilini ateşledi.