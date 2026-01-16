Toplam satış hacmini yüzde 30, gelir performansını yüzde 43 artırarak; hızlanan satış süreleri, artan kullanıcı sayısı ve yüksek müşteri memnuniyetiyle öne çıktı. Yapay zeka destekli fiyatlama ve uçtan uca dijital süreçlerle hem bireysel hem ticari kullanıcılar için hızlı, şeffaf ve öngörülebilir bir deneyim sunan VavaCars, 2026 yılı için yüzde 35 büyüme hedefliyor.

Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından VavaCars, 2025 yılında zorlu makroekonomik koşullara rağmen güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme performansı sergiledi. Yüksek faiz ortamı ve temkinli tüketici davranışlarının öne çıktığı bu dönemde VavaCars, büyümeyi yalnızca hacim artışıyla değil; verimlilik ve denge odağında yönetti.

2025 yılı boyunca VavaCars, toplam satış hacminde yüzde 30, gelir bazlı performansında ise yüzde 43 oranında büyüme kaydetti. Gelir performansının işlem hacminin üzerinde gerçekleşmesi, şirketin doğru fiyatlama, operasyonel disiplin ve teknoloji yatırımlarıyla kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme yakaladığını ortaya koydu.

“Bugün Türkiye’de her 1 sıfır otomobile karşılık 7 ikinci el otomobil satılıyor”

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, 2025 yılına dair değerlendirmesinde “2025 yılı, ikinci el otomotiv pazarında güven ve şeffaflığın her zamankinden daha belirleyici olduğu bir dönem oldu. Zorlu ekonomik tabloya rağmen ikinci el otomotiv pazarı, Türkiye’deki yapısal gücünü korumayı başardı. Bugün Türkiye’de her 1 sıfır otomobile karşılık 7 ikinci el otomobil satılıyor.” dedi.

“2025 yılında 1,5 milyon kez araç değerlemesi yapıldı, satış hızında yüzde 30 iyileşme sağlandı”

Ölçeklenebilir dijital altyapı, operasyonel disiplin ve yüksek müşteri memnuniyetiyle sektörde fark yarattıklarını belirten Gözelekli, VavaCars’ın 2025 performansına dair şunları söyledi: “2025 yılında satış hızımızı yüzde 30 artırdık. Platform üzerinden değerleme yapılan araç sayısı geçen seneye göre yüzde 10 artarak 1.5 milyon seviyesine ulaştı. Gelir bazlı performansımız yüzde 43 arttı. Ama biz büyümeyi yalnızca hacim artışıyla değil; verimlilik, operasyonel disiplin ve sürdürülebilirlik üzerinden tanımlıyoruz. Gelir büyümesinin işlem hacminin üzerinde gerçekleşmesi; doğru fiyatlama, teknoloji yatırımları ve operasyonel disiplin sayesinde, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme yakaladığımızı gösteriyor.2026 yılında da bu yaklaşımı korumaya devam edeceğiz. 2026 yılında hem işlem hacminde hem finansal performansta yüzde 35 büyüme hedefliyoruz.”

Dijital kanallara güven arttı, kullanıcı sayısı yükseldi

Operasyonel hız ve şeffaf süreçler, kullanıcı tarafında da güçlü bir büyümeyi beraberinde getirdi. Web sitesi 8 milyonun üzerinde ziyaret alarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 21 oranında büyüme gösterdi. Ticari kullanıcılar (B2B) tarafında ise platformu aktif olarak kullanan kullanıcı sayısı yüzde 50 oranında artış kaydetti. Bu göstergeler, VavaCars ekosistemine olan ilginin hem bireysel hem de ticari tarafta istikrarlı biçimde güçlendiğini ortaya koydu.

Serdıl Gözelekli konuşmasında VavaCars’ın 2025 yılında operasyonel verimlilik tarafındaki kazanımlarına da vurgu yaptı. Tüm kanallar genelinde bakıldığında satış hızında yaklaşık yüzde 30’luk bir iyileşme sağlandı.

Yüksek müşteri memnuniyeti, güçlü marka algısı

VavaCars, 2025 yılında müşteri memnuniyetinde de yüksek bir performans sergiledi. Platformun doğrudan tüketicilere tamamen online olarak araç satışı (DTC) yapılan satış modelinde Müşteri Net Tavsiye Skoru (NPS) 90’ın üzerine çıktı. Platform üzerinden araçlarını satan her 10 bireysel kullanıcıdan 9’u ise , VavaCars’ı yakın çevresine kesinlikle önereceğini belirtti.

2025 yılında müşteri deneyimini yapay zeka tabanlı ChatBot ile daha da dijitalleştiren VavaCars, müşteri memnuniyetinde de yüksek bir performans sergiledi. Bu sayede, telefon trafiğinin 1,5 katı seviyesinde online etkileşim gerçekleştirildi.

Kullanıcıların bulundukları yerden kolayca tamamlayabildiği şeffaf ekspertiz süreçleri, adil ve veri odaklı fiyatlama yaklaşımı, garanti kapsamı, güvenli ve hızlı ödeme altyapısı, yapay zeka destekli dijital etkileşim kanalları ve sorgusuz iade modeli bu memnuniyetin temelini oluşturuyor. Geçen yılın ilk yarısında gerçekleştirilen marka sağlığı araştırmaları da VavaCars’ın “güvenilir marka” algısında sektör ortalamasının üzerinde konumlandığını ortaya koydu.

Yapay zeka ve veri analitiğiyle güçlenen operasyon modeli

2025 boyunca VavaCars, yapay zeka ve veri analitiğini fiyatlamadan müşteri temas noktalarına kadar tüm kritik süreçlerin merkezine konumlandırdı. Şirket bünyesinde tamamen kendisine ait ve içerde geliştirilen yapay zeka tabanlı fiyatlama motoru, piyasa verileri, araç geçmişi ve arz–talep dengesini gerçek zamanlı analiz ederek daha adil ve öngörülebilir fiyatlama sağlarken, fiyatlama otomasyon oranının yüzde 90 seviyesine ulaşmasını mümkün kıldı.

Bu güçlü dijital altyapı sayesinde platform, hem bireysel hem de ticari kullanıcılar için daha hızlı, şeffaf ve güvenilir bir deneyim sunuyor.

2026’da sürdürülebilir ve ölçeklenebilir büyümeye odaklanıyor

Altıncı takvim yılını geride bırakan bir dijital ve teknoloji girişimi olarak VavaCars, küresel ölçekte en hızlı karlılığa ulaşan start up şirketlerden biri olma hedefini sürüyor. 2026 yılında şirketin önceliği; makroekonomik koşulları dikkate alan, kontrollü ve sürdürülebilir büyüme ivmesini korumak. Enflasyon ve faiz oranlarında beklenen kademeli iyileşmenin müşteri talebini desteklemesi, finansmana erişimdeki normalleşmenin ise pazarın genel hareketliliğine olumlu katkı sağlaması öngörülüyor.

Bu çerçevede VavaCars, 2026 yılında hem işlem hacmi hem de finansal performansında yüzde 35 seviyesinde bir büyüme hedefliyor. Bu büyüme; operasyonel verimliliğin devamı, coğrafi genişleme, yeni teknolojik ürünlerin hayata geçirilmesi ve daha basit, hızlı ve kullanıcı odaklı bir müşteri deneyimi üzerine inşa ediliyor. Türkiye nüfusunun ve ekonomik aktivitenin yoğunlaştığı İstanbul, Ankara ve İzmir, işlem hacmi ve kullanıcı talebi açısından öncelikli odak şehirler olmaya devam ederken, yalnızca bu üç şehirde yaklaşık 35 randevu merkeziyle aktif hizmet sunuluyor. Bununla birlikte Bursa, Antalya ve Adana gibi büyük Anadolu şehirlerinde 2025 yılı boyunca elde edilen güçlü ve sürdürülebilir performans, ikinci el otomobil talebinin metropollerle sınırlı olmadığını ve perakende davranışlarının Anadolu genelinde hızla olgunlaştığını ortaya koyuyor. Bu doğrultuda VavaCars, 2026 yılında coğrafi genişlemesini artırarak yeni lokasyonlarda hizmet vermeyi hedefliyor.

Online ikinci el otomobil kategorisinin öncülerinden biri olan VavaCars, sektörde fark yaratan yenilikçi yaklaşımını 2026 yılında da sürdürmeyi planlıyor. Tüketicilerin bulundukları yerden tamamen online, hızlı, kolay ve güvenilir şekilde otomobil satın alabilmelerini sağlayan sistem 2022 yılında hayata geçirildi; bu altyapı o tarihten bu yana sürekli geliştirilerek sektörde fark yaratan çözümler sundu. 2026 yılında ise bu yenilikçi yaklaşımın bir sonraki adımı, aracını satmak isteyen bireysel müşteriler için devreye alınacak; coğrafi sınırları ortadan kaldıran ya da en aza indiren bu yeni sistemle çok daha geniş bir kitle platforma dahil edilecektir.

Yapay zekâ, VavaCars için stratejik bir öncelik olmanın ötesinde iş modelinin ayrılmaz bir parçası konumundadır. Özellikle fiyatlama ve müşteri iletişimi alanlarında ana aktör olmaya devam eden yapay zekâ uygulamalarına yönelik yatırımlar 2025 yılında önemli ölçüde artırıldı, 2026 yılında ise bu yatırımların daha da ileri taşınması planlanıyor. Yapay zekâ destekli müşteri iletişimi alanında sektörde öncü konumunu güçlendirmeyi hedefleyen şirket; iş modelinin bir diğer önemli paydaşı olan B2B müşteriler için de 2026 yılında yatırımlarını sürdürecek. Bu kapsamda daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan, hizmet kalitesini geliştiren ve uzun vadeli bağlılığı güçlendiren çözümler hayata geçirilecek.