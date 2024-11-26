ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, görevi devraldıktan sonra ABD'nin en büyük üç ticaret ortağı olan Meksika, Kanada ve Çin'e ilave gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkesin bildiği gibi binlerce insan ülkemize Meksika ve Kanada üzerinden akın ediyor ve bu da ülkemizdeki suç ve uyuşturucu seviyesini daha önce hiç görülmemiş seviyelere getiriyor. Şu anda Meksika'dan gelen ve binlerce kişiden oluşan bir kervanın, şu anda 'açık olan' sınırlarımızdan geçme arayışı durdurulamaz görünüyor. 20 Ocak'ta ilk kararnamelerimden biri olarak ABD'ye Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağım. Bu tarife özellikle fentanil olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı göçmenlerin ülkemizin istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır. Hem Meksika hem de Kanada bu uzun süredir devam eden sorunu kolayca çözme hakkına ve gücüne sahiptir. Onlardan bu yetkiyi kullanmalarını istiyoruz ve bunu yapana kadar çok büyük bir bedel ödemelerinin zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.



Çin'e ek yüzde 10 gümrük vergisi

Trump, Çin ile özellikle fentanil olmak üzere büyük miktarda uyuşturucunun ABD'ye gönderilmesi konusunda birçok görüşme yaptığını, ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtti. Trump, “Çin temsilcileri bana, bunu yaparken yakalanan uyuşturucu satıcılarına en yüksek cezanın, yani ölüm cezasının verileceğini söylediler. Ancak ne yazık ki bunu hiç yapmadılar ve uyuşturucu, çoğunlukla Meksika üzerinden daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkemize akmaya devam ediyor. Durdurana kadar Çin'den ABD'ye giren tüm ürünlere herhangi bir ek tarifenin üzerine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağız” ifadelerini kullandı.