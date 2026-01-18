BD merkezli Politico’ya konuşan Trump, İran’daki son gelişmeleri değerlendirirken Hamaney’i sert sözlerle eleştirdi. İran’daki şiddet ortamının sorumlusunun doğrudan ülke liderliği olduğunu öne süren Trump, “Bir liderin mirası ülkesinin yıkımı ve eşi benzeri görülmemiş bir şiddet olmamalı” dedi.

Hamaney’in yönetimini “kötü liderlik” olarak nitelendiren Trump, “Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran bugün yaşanabilecek en kötü yerlerden biriyse, bunun nedeni onun yönetim anlayışıdır” şeklinde konuştu.

“Gerçek liderlik korkuyla değil saygıyla olur”

İran’da rejimin ayakta kalmasının baskı ve korku yoluyla sağlandığını iddia eden Trump, liderliğin tanımına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bir ülkeyi yönetmek, düzeni sağlamak adına insanları katletmek değildir. Liderlik, saygı kazanmaktır. Korku ve ölüm üzerine inşa edilen bir yönetim sürdürülebilir değildir.”

İran’da yönetim değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu savunan Trump, “İran halkı için yeni bir liderlik dönemi başlamalı” ifadelerini kullandı.

Hamaney Trump’ı hedef almıştı

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise daha önce yaptığı açıklamalarda ABD ve İsrail’i ülkedeki olayların arkasında olmakla suçlamıştı. Trump’ı doğrudan hedef alan Hamaney, son protesto ve şiddet olaylarının “Amerikan müdahalesiyle şekillendiğini” ileri sürerek, ABD Başkanını İran halkına verilen zararlar nedeniyle “suçlu” ilan etmişti.