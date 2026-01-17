Paraguay’ın başkenti Asuncion’da düzenlenen imza törenine AB’yi temsilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa katılırken, Mercosur ülkeleri adına Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi hazır bulundu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise programı nedeniyle törene katılamazken, ülkesini Dışişleri Bakanı Mauro Vieira temsil etti.

Anlaşma, Mercosur’un temellerinin atıldığı 1991 tarihli Asuncion Anlaşması’nın da imzalandığı Paraguay Merkez Bankası binasında gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmanın yalnızca ekonomik değil, jeopolitik açıdan da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Gümrük vergileri yerine adil ticareti, izolasyon yerine üretken ve kalıcı bir ortaklığı tercih ediyoruz. İki bölge küresel meselelerde birlikte konuştuğunda, dünya bunu duyacaktır” dedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da anlaşmanın bir nüfuz mücadelesi olmadığını vurgulayarak, “Hakimiyet kurmayı değil; güvene, karşılıklı iş birliğine ve demokrasiye dayalı ortak refah alanları oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

2040’a Kadar 9 Milyar Euro Ek Ticaret Hacmi Bekleniyor

İmza sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, uzman hesaplamalarına göre anlaşmanın 2040 yılına kadar AB-Mercosur ticaretine yaklaşık 9 milyar euroluk ilave katkı sağlayacağını açıkladı.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ise anlaşmayı, küresel gerilimlerin arttığı bir dönemde serbest ticaret adına güçlü bir mesaj olarak nitelendirdi. Mercosur’un diğer ticari bloklara da açık olduğunu belirten Pena, entegrasyon sürecinin yeni başladığını söyledi.

Otomotiv Sektörü Kazançlı Çıkabilir

Anlaşma kapsamında taraflar arasındaki ticarette ürünlerin yaklaşık yüzde 90’ı için gümrük vergilerinin kademeli olarak kaldırılması öngörülüyor. Bu durumun özellikle Avrupa otomotiv sektörüne önemli avantajlar sağlaması bekleniyor. Brezilya ve Arjantin gibi büyük pazarlarda Avrupalı otomobil üreticilerinin rekabet gücünün artacağı belirtiliyor.

Tarım Sektöründe Endişe, Çiftçiler Sokakta

Öte yandan anlaşma, Avrupa’daki tarım sektörü açısından ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Mercosur ülkelerinden ithal edilecek düşük maliyetli et, kümes hayvanları, şeker ve pirinç gibi ürünlerin Avrupa pazarında rekabeti zorlaştıracağı endişesi dile getiriliyor. Bu nedenle Avrupalı çiftçiler, gıda güvenliği ve iç pazarın korunması gerekçesiyle anlaşmaya karşı protestolar düzenliyor. Salı günü Avrupa Parlamentosu önünde bin traktörün katılımıyla büyük bir gösteri yapılması bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu’nda Hukuki İtiraz Hazırlığı

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu’nun onayı gerekiyor. Parlamento üyeleri, Çarşamba günü anlaşmanın bazı maddelerinin AB Adalet Divanı’na taşınmasını öngören bir karar tasarısını oylamaya hazırlanıyor. Tasarının kabul edilmesi halinde, hukuki inceleme süreci anlaşmanın onayını geciktirebilecek.

AB ile Mercosur arasında imzalanan bu tarihi anlaşma, küresel ticarette yeni bir dönemin kapısını aralarken, siyasi ve ekonomik tartışmaların da merkezine yerleşmiş durumda.