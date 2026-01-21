Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Trump, mektubunda Aliyev’i Barış Konseyi’ne davet etmekten büyük onur duyduğunu belirtti. Trump, 29 Eylül 2025’te Gazze’deki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan kapsamlı bir plan açıkladığını hatırlatarak, Arap dünyası, İsrail ve Avrupa dahil olmak üzere birçok dünya lideri tarafından kabul edilen bu 20 maddelik yol haritasının, 17 Kasım’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararıyla da güçlü destek gördüğünü vurguladı.

Trump, planın merkezinde bugüne kadar oluşturulmuş en etkili ve sonuç odaklı Barış Kurulu’nun yer aldığını belirterek, “Bu kurul yeni bir uluslararası kuruluş ve Geçiş Yönetimi İdaresi olarak tesis edilecektir. Kalıcı barışın inşası gibi yüce bir sorumluluğu omuzlamaya hazır, saygın ülkeleri bir araya getireceğiz. Azerbaycan Cumhuriyeti’ni kurucu üye devlet olarak Barış Konseyi Tüzüğü’ne taraf olmaya davet ediyorum. Bu konsey benzersiz bir yapı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Aliyev’den teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Trump’a gönderdiği mektupla davetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aliyev, bu daveti Azerbaycan ile ABD arasındaki karşılıklı saygıya dayalı ortaklığın ve Azerbaycan’ın bölgesel ve küresel barışa katkısının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Aliyev, Azerbaycan’ın Barış Kurulu’na katılarak Gazze’deki çatışmanın sona erdirilmesi ve çatışmalardan etkilenen taraflar için daha güvenli ve müreffeh bir geleceğin inşasına katkı sunacağını belirtti. Barış Kurulu’nun etkin bir uluslararası kuruluş olacağına inandığını vurgulayan Aliyev, Trump’a barışın tesisi yönündeki çabalarından dolayı teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.