Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için İsviçre’nin Davos kasabasında bulunan Bessent, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın elektrik arızası nedeniyle uçak değiştirdiğini ve Air Force One ile Davos’a doğru yolda olduğunu belirtti. Trump’ın foruma yaklaşık 3 saat gecikmeli katılacağını söyleyen Bessent, Avrupalı liderlere Trump’ın gelişini beklemeleri çağrısında bulundu.

Grönland konusundaki tepkilere değinen Bessent, “Başkan Trump buraya gelsin, nedenini anlatsın. Oturup dinlerlerse ikna olacaklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Avrupalı liderlerin, Grönland’ı satın almaya yönelik ABD argümanlarını doğrudan Trump’tan dinlemesi gerektiğini vurguladı.

“Don Kişotvari” benzetmesi

Bessent, bazı Avrupa ülkelerinin Grönland’a asker gönderme kararını da eleştirerek, “Bu ülkelerin askerlerini harekete geçirmesinin ne mesaj vermesi gerektiğinden emin değilim. Bana oldukça Don Kişotvari görünüyor” dedi.