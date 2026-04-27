Sunucunun, saldırı zanlısı Allen tarafından kaleme alınan ve “tecavüzcü” ile “pedofili” gibi suçlamalar içeren notları canlı yayında okuması üzerine Trump, “Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim. Pedofili de değilim. Bunlar hasta bir insanın saçmalıkları” dedi.

Sunucuya da tepki gösteren Trump, bu tür ifadelerin okunmasının “utanç verici” olduğunu savunarak, iddiaların kendisiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Trump açıklamasında, “O bölümü okuyacağınızı biliyordum çünkü siz korkunç insanlarsınız. Ben bu konulardan tamamen aklandım. Epstein meselesi ya da benzeri olaylara karışanlar, sizin tarafınızdaki insanlar” ifadelerini kullandı.