İddialara göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan araştırma ve inceleme raporunda Döngel'e ait olduğu belirtilen telefon ve diğer dijital materyaller üzerinde detaylı analiz yapıldı. İnceleme kapsamında mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya hesapları ve galeri kayıtlarının değerlendirildiği öğrenildi.

Yazışmalar Soruşturma Dosyasında

Soruşturma dosyasına giren bilgilerde, Döngel'in bazı kişilerle yaptığı öne sürülen mesajlaşmaların uyuşturucu madde teminine ilişkin değerlendirmelere konu olduğu belirtildi. Raporda yer alan yazışmalarda çeşitli kişilere uyuşturucu madde talebinde bulunduğunun iddia edildiği kaydedildi.

Dosyadaki başka görüşmelerde ise yurt dışından getirildiği öne sürülen bazı maddelerle ilgili konuşmaların ve taleplerin yer aldığı ileri sürüldü.

Operasyonda 43 Şüpheli Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında elde edilen dijital verilerin ardından İstanbul merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 43 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililer, şüphelilerin başta Telegram olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çevrim içi uyuşturucu ticareti yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Fotoğraf ve Görseller İncelemeye Alındı

Telefon incelemelerinde yalnızca yazışmaların değil, çeşitli fotoğraf ve ekran görüntülerinin de değerlendirildiği belirtildi. Soruşturma dosyasına göre, uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına ilişkin olduğu değerlendirilen çok sayıda görsel materyal tespit edildi.

İnceleme raporunda, bazı fotoğraflarda uyuşturucu kullanımına yönelik hazırlık aşamasını gösterdiği öne sürülen görüntülerin yer aldığı, ayrıca Döngel'in de bulunduğu değerlendirilen bazı karelerin dijital delil olarak kayıt altına alındığı ifade edildi.

Soruşturma Sürüyor

Yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, dosyada yer alan iddialara ilişkin adli sürecin sürdüğü ve nihai değerlendirmenin yargı makamlarınca yapılacağı belirtildi.