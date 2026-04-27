Kış boyunca dağlarda biriken karların hızla erimesi, şelalenin debisini gözle görülür şekilde artırırken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Yaklaşık 48 metre yükseklikten dökülen su kütlesi, bu günlerde en görkemli halini sergiliyor. Gürül gürül akan suyun oluşturduğu yoğun sis bulutu ve etrafa yayılan serinlik, bölgeye gelen ziyaretçilere hem görsel hem de duyusal bir deneyim sunuyor. Şelalenin oluşturduğu doğal havuz ve çevresindeki yeşil doku, baharın renkleriyle birleşerek eşsiz bir atmosfer yaratıyor.

Ziyaretçi akını başladı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tortum Şelalesi, yerli turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan bölgede ziyaretçiler, seyir teraslarından şelaleyi izleyip bol bol fotoğraf çekiyor. Doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için de cazip bir rota sunan alan, fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez adreslerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şelalenin güçlü akışıyla oluşan su sesi ise ziyaretçilere adeta doğal bir terapi etkisi sunuyor. Bölge esnafı da artan ziyaretçi sayısından memnuniyet duyarken, Tortum Şelalesi’nin bahar aylarında turizm açısından önemli bir hareketlilik oluşturması bekleniyor.

Doğanın uyanışını en etkileyici şekilde yansıtan noktalardan biri olan Tortum Şelalesi, bu günlerde hem serinlemek hem de doğayla baş başa kalmak isteyenleri bekliyor.