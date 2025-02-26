Trump, programın detaylarını paylaşırken, bu kartın yabancı yatırımcılara ABD’de oturma izni ve ilerleyen süreçte vatandaşlığa geçiş fırsatı sağlayacağını ifade etti. Planın, ülkenin ekonomik borç yükünü hafifletmek ve büyük ölçekli yatırımları teşvik etmek için tasarlandığını belirten Trump, “Eğer 1 milyon kişiye bu kartı satarsak, 5 trilyon dolar gelir elde edebiliriz. Bu da ABD’nin borç yükünü ciddi şekilde azaltabilir.” dedi.

Ancak öneri, göçmenlik politikaları konusunda farklı görüşleri olan çevrelerde tartışma yarattı. Bazı ekonomistler, bu tür bir uygulamanın ABD’ye yüksek gelirli yatırımcıları çekebileceğini belirtirken, bazı siyasi uzmanlar ise bunun sosyal eşitsizlikleri artırabileceği ve yalnızca zenginlere avantaj sağlayan bir sistem oluşturabileceği görüşünde.

Trump’ın önerisinin nasıl yankı bulacağı merak konusu. Belki de ABD vatandaşı olmak isteyenler için bu yasa yolu açacak...