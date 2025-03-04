Kripto Para Piyasasında Hızlı Yükseliş ve Sonrasında Çakılma

Trump’ın 2 Şubat’ta kripto varlıklar için oluşturulacak stratejik rezervin detaylarını açıklaması, Bitcoin’in değerinin 94 bin dolar seviyesine yükselmesine yol açmıştı. Ethereum da aynı şekilde, 2 bin 100 dolar seviyelerinden 2 bin 500 doların üzerine tırmanmıştı. Bu açıklama, yatırımcılar arasında kısa vadeli bir iyimserlik yaratmıştı.

Ancak, Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili yaptığı açıklamalar, piyasada şüphe ve belirsizlik yaratarak bu yükselişi tersine çevirdi. Bitcoin, yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek 82 bin dolara gerilerken, Ethereum da yüzde 15’lik bir düşüş yaşayarak 2 bin 30 dolara düştü.

Piyasa Değeri 450 Milyar Dolar Geriledi

Kripto para piyasası, bu ani dalgalanmalardan büyük bir darbe aldı. Toplam piyasa değeri, 24 saat içinde yaklaşık 450 milyar dolar gerileyerek yatırımcılar arasında tedirginlik yarattı. Analistler, Trump’ın yeni ekonomik adımlarının kripto para piyasalarındaki etkilerini dikkatle izliyor.

Trump’ın Dijital Varlıklara Yönelik Stratejisi

Trump, dijital varlıklarla ilgili verdiği talimatlar doğrultusunda Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana ve Cardano gibi popüler kripto para birimlerinin dahil edileceği bir stratejik rezerv oluşturulacağını duyurmuştu. Bu açıklama, dijital varlıklara yönelik önemli bir adım olarak görülse de, gümrük tarifeleri gibi diğer ekonomik önlemlerle birleşince piyasada belirsizlikler ortaya çıktı.

Yatırımcılar, Trump’ın kripto rezerv planının kısa vadede sağladığı olumlu etkiye rağmen, daha uzun vadede bu yeni adımların piyasalara nasıl yansıyacağı konusunda endişelerini sürdürüyor. Kripto para dünyası, Trump’ın açıklamalarına nasıl tepki vereceğini ve bu dalgalanmanın ne kadar süreceğini merakla bekliyor.