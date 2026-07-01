Trump'ın 2025 mali beyanı, gelir kalemlerinde kripto varlıkların ağırlığını gözler önüne serdi. Açıklanan bildirimde, başkanın kripto para girişimlerinden elde ettiği gelirin 1 milyar doların üzerine çıktığı görüldü.

927 sayfalık zorunlu mali bildirimde yer alan bilgilere göre Trump, göreve başlamadan kısa süre önce piyasaya sürülen Trump meme coin üzerinden yaklaşık 635 milyon dolar telif geliri elde etti. Ayrıca ailesiyle bağlantılı kripto girişimi World Liberty Financial aracılığıyla da 500 milyon doların üzerinde gelir sağladı.

Kripto yatırımlarının yanı sıra Trump'ın geleneksel ticari faaliyetleri de önemli kazanç üretmeye devam etti. Florida'daki Mar-a-Lago kulübü yaklaşık 77 milyon dolar, Doral Golf Kulübü ise 122 milyon dolar gelir sağlarken, Bedminster, Jupiter ve İskoçya'daki Turnberry golf tesislerinin her biri 30 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

Mali beyanda Trump markalı saatler, İncil, spor ayakkabı, parfüm ve gitar gibi lisanslı ürünlerden de milyonlarca dolarlık telif geliri elde edildiği belirtildi.

Trump'ın gelir hanesine hukuki uzlaşmalardan elde edilen ödemeler de eklendi. ABC, CBS, Meta, YouTube ve X ile sonuçlanan davalar kapsamında toplam 86,5 milyon dolara yakın gelir bildirildi.

First Lady Melania Trump da mali bildirimde yer aldı. Melania Trump'ın bir belgesel için yapılan lisans anlaşmasından 10,7 milyon dolar, NFT satışlarından ise 6 milyon dolar gelir elde ettiği açıklandı.

Forbes, Donald Trump'ın tahmini servetini yaklaşık 6 milyar dolar olarak hesaplıyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi ise başkanın net servetini 7,6 milyar dolar seviyesinde gösteriyor.

Beyaz Saray Başkan Yardımcı Basın Sözcüsü Anna Kelly ise açıklamasında Trump yönetiminin tüm adımlarının kamu yararı doğrultusunda atıldığını savunarak, başkan ve ailesinin herhangi bir çıkar çatışması içinde olmadığını ifade etti.