Kazakistan merkezli finans grubu Freedom Holding Corp, Turkish Bank'ın yüzde 99,32 oranındaki hissesini satın alma sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirket, işlemin tamamlanabilmesi için gerekli olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu onaylarının alındığını duyurdu.

Freedom Holding, mart ayında yaptığı açıklamada Turkish Bank'ın çoğunluk hisselerini satın almak üzere anlaşmaya vardığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Satın alma işleminin, bankanın Türkiye'deki faaliyetlerini kapsadığı, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs'taki iştiraklerinin ise anlaşma dışında bırakıldığı belirtildi.

Merkezi Kazakistan'da bulunan Freedom Holding; bankacılık, yatırım hizmetleri, aracı kurum faaliyetleri ve dijital finans çözümleri alanlarında özellikle Orta Asya'da güçlü bir konuma sahip bulunuyor. Şirket, son dönemde büyüme stratejisi doğrultusunda Türkiye başta olmak üzere Pakistan ve Avrupa pazarlarında da varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Söz konusu satın almanın tamamlanmasıyla birlikte Freedom Holding'in Türkiye finans sektöründeki ilk önemli bankacılık yatırımlarından birine imza atması bekleniyor. İşlemin tamamlanmasına ilişkin takvime dair ise henüz yeni bir açıklama yapılmadı.