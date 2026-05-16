Şirketin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, kapanış sürecinin kademeli olarak yürütüleceği belirtilirken, kullanıcıların hesaplarında bulunan Türk Lirası ve kripto varlıklarını belirlenen tarihe kadar çekmeleri gerektiği vurgulandı.

Kademeli kapanış takvimi açıklandı

BitHero tarafından yapılan açıklamaya göre platform üzerindeki işlemler belirlenen takvim doğrultusunda durdurulacak. Buna göre;

15 Mayıs 2026 saat 18.00 itibarıyla TL ve kripto para yatırma işlemleri sona erecek.

17 Mayıs 2026 saat 23.59’dan itibaren tüm alım-satım işlemleri kapatılacak.

Gerçekleşmemiş açık emirler sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek.

1 Haziran 2026 saat 23.59 itibarıyla ise platform tamamen erişime kapatılacak.

Şirket, tasfiye sürecinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili resmi kurumlara bildirildiğini de duyurdu.

Kullanıcılara “varlıklarınızı çekin” çağrısı

BitHero yönetimi, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması adına hesaplarında bulunan bakiyelerini en geç 1 Haziran tarihine kadar çekmeleri gerektiğini bildirdi. Kullanıcılar bu süreçte Türk Lirası bakiyelerini banka hesaplarına aktarabilecek, kripto varlıklarını ise farklı cüzdan adreslerine transfer edebilecek.

Açıklamada, çekim işlemlerinin kapanış süreci boyunca aktif kalacağı ve müşteri destek hizmetlerinin 7 gün 24 saat devam edeceği ifade edildi.

“Kullanıcı hakları önceliğimiz”

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kapanma kararının ardından kullanıcı haklarının korunmasının en önemli öncelik olduğu belirtildi. Yatırımcıların olası mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini son günlere bırakmamaları tavsiye edildi.

Kripto para piyasasında son dönemde artan düzenlemeler ve sektör genelindeki dönüşüm süreci, bazı platformların faaliyetlerini yeniden değerlendirmesine neden olurken, BitHero’nun kapanma kararı da sektörde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.