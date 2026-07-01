Lüksemburg'da bir ilkokul öğretmeni olan Fatima K., sosyal medya hesabında Gazze'deki savaş ve hayatını kaybeden Filistinli çocuklara ilişkin paylaşımları nedeniyle görevinden çıkarılmasının ardından kamuoyunun gündemine yeniden geldi.

Öğrenciler, veliler ve destekçileri, öğretmenin görev yaptığı okulun önünde bir araya gelerek işten çıkarma kararının geri alınmasını talep etti. Protestoda "Kararınızı Geri Çekin" yazılı pankartlar taşınırken, öğretmene destek mesajları verildi.

Bakanlık "antisemitizm" gerekçesini öne sürdü

Fatima K.'nin görevine son verilmesi ilk olarak 2025 yılında Lüksemburg Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü disiplin soruşturmasının ardından gerçekleşti. Bakanlık, öğretmenin Instagram hesabındaki bazı paylaşımların "antisemitik içerik" taşıdığı ve kamu görevlilerinin tarafsızlık yükümlülüğüyle bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen suçlamaları reddetti

Fatima K. ise paylaşımlarının Yahudi toplumunu değil, İsrail hükümetinin Gazze politikalarını eleştirdiğini savundu. Sosyal medya içeriklerinin savaş karşıtı olduğunu belirten öğretmen, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürerek hukuki mücadele başlattı.

İnsan hakları örgütlerinden endişe

Lüksemburg merkezli Amnesty International da benzer dosyaların arttığına dikkat çekerek, Filistin yanlısı aktivizm nedeniyle kişilerin işten çıkarılması, baskı görmesi ve hedef gösterilmesi yönündeki iddialardan endişe duyduklarını açıkladı.

İfade özgürlüğü tartışması büyüyor

Fatima K.'nin işten çıkarılması, Lüksemburg'da kamu çalışanlarının sosyal medya paylaşımlarının sınırları ve ifade özgürlüğü konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi. Destekçileri kararın siyasi görüş nedeniyle alındığını savunurken, Eğitim Bakanlığı ise kamu görevlilerinin hukuki ve etik sorumluluklarına vurgu yapmayı sürdürüyor.