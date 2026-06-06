Yaklaşık yüzde 50 oranında gerileyerek 60 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin için bazı analistler, piyasa döngüsünün henüz dip seviyeye ulaşmadığını savunuyor.

Son günlerde paylaşılan üç farklı teknik analiz grafiği, Bitcoin’in dört yıllık döngü modelinin halen geçerliliğini koruduğunu ve nihai dip seviyenin 2026 yılının son çeyreğinde görülebileceğini ortaya koyuyor.

Halving Sonrası Tarihsel Döngü Yeniden Gündemde

Analist Jesse Olson tarafından hazırlanan çalışmaya göre Bitcoin, geçmiş üç döngüde de halving sonrası yaklaşık 900’üncü gün civarında dip seviyesini gördü. Nisan 2024’te gerçekleşen son halvingin üzerinden ise yaklaşık 775 gün geçti.

Bu veriye göre geçmiş döngülerdeki benzer hareketlerin tekrarlanması halinde Bitcoin’in dip noktasına ulaşması için yaklaşık 125 günlük bir süre kaldığı hesaplanıyor. Analizde, olası dip bölgesi olarak 40 bin dolar seviyeleri öne çıkıyor.

Spiral Model de Aynı Sonucu Veriyor

Bitcoin’in uzun vadeli fiyat hareketlerini dairesel bir spiral üzerinde değerlendiren ikinci analiz yöntemi de benzer bir tablo ortaya koyuyor. Fiyat döngülerinin belirli periyotlarla tekrar ettiğini gösteren modelde, geçmiş dip seviyelerinin bulunduğu bölge ile 2026 sonu ve 2027 başına işaret eden alanların örtüştüğü görülüyor.

Bu durum, piyasada sıkça dile getirilen “Bu kez farklı” görüşüne rağmen tarihsel fiyat davranışlarının etkisini sürdürdüğüne yönelik yorumları güçlendiriyor.

Kritik Dirençler Boğaların Önünde Engel Oluşturuyor

Teknik göstergeler Bitcoin’in yeniden yükseliş trendine girebilmesi için aşması gereken önemli seviyeleri ortaya koyuyor.

Buna göre;

21 haftalık basit hareketli ortalama: 75.100 dolar

Kısa vadeli yatırımcı maliyeti: 77.000 dolar

200 günlük hareketli ortalama: 78.900 dolar

Uzmanlar, daha önce destek görevi gören bu seviyelerin artık güçlü direnç noktalarına dönüştüğünü belirtiyor. Özellikle fiyatın kısa vadeli yatırımcı maliyetinin altında seyretmesi, piyasada satış baskısının devam edebileceğine işaret ediyor.

Gözler Ekim 2026’ya Çevrildi

Kripto para analisti Benjamin Cowen da mevcut döngünün önceki Bitcoin döngüleriyle büyük ölçüde benzerlik gösterdiğini savunuyor. Cowen’e göre Bitcoin, tarihsel zirve zamanlamalarına oldukça yakın bir dönemde tepe oluşturdu ve bu nedenle döngü tabanının Ekim 2026 civarında şekillenmesi olası görünüyor.

Bu tahmin, halving sonrası gün sayımıyla yapılan analizlerle de örtüşüyor.

Kurumsal Talep Senaryoyu Değiştirebilir

Bununla birlikte tüm analistler düşüş beklentisini paylaşmıyor. Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik yoğun ilgi, kurumsal yatırımcıların artan alımları ve bazı ülkelerde gündeme gelen rezerv varlık tartışmaları, önceki döngülerden farklı dinamikler oluşturuyor.

Uzmanlara göre Bitcoin’in yeniden 79 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması ve bu bölge üzerinde kalıcılık sağlaması halinde düşüş senaryosu zayıflayabilir. Ancak mevcut görünümde teknik göstergeler, piyasanın henüz kesin bir dip oluşturmadığı yönündeki görüşleri destekliyor.

Yatırımcılar açısından önümüzdeki dört aylık süreç, Bitcoin’in uzun vadeli yönü açısından belirleyici bir dönem olarak görülüyor.