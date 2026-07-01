Yapılan güncellemeyle birlikte özellikle Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde dikkat çeken artışlar yaşandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de geçiş ücretleri yükseldi.

Yeni tarifeye göre en düşük geçiş ücretleri şöyle:

Osmangazi Köprüsü: 995 TL'den 1170 TL'ye yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsü: 995 TL'den 1170 TL'ye çıktı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 95 TL'den 110 TL'ye yükseldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte uzun mesafe ulaşımda maliyetler yeniden artarken, özellikle İstanbul-İzmir ve Çanakkale güzergâhlarını kullanan sürücüler için geçiş giderlerinde önemli bir yükseliş yaşanmış oldu.

KGM tarafından açıklanan tarifeler, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren tüm geçişlerde uygulanacak.