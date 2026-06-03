ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nobitex’in İran hükümeti ve daha önce yaptırım uygulanan devlet kurumlarının uluslararası yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle hedef alındığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ekonomisinin ciddi bir daralma sürecinden geçtiğini belirterek, Tahran yönetiminin dijital varlık teknolojilerini yaptırımlardan kaçınmak ve sermaye transferlerini sürdürmek amacıyla kullandığını öne sürdü. Bessent, kripto para platformlarının yaptırım ihlallerinde kullanılmasına karşı kararlı adımlar atacaklarını ifade etti.

Yaptırım kararının yalnızca Nobitex ile sınırlı kalmadığı, şirketin üst düzey yöneticilerinin de listeye eklendiği açıklandı. Bu kapsamda Nobitex CEO’su Amir Hossein Rad ile şirketle bağlantılı oldukları belirtilen Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali ve Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali isimli iki kardeşe de yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanlığı, Nobitex’in İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Merkez Bankası ile bağlantılı çeşitli dijital işlemlerin gerçekleştirilmesinde rol oynadığını iddia etti. Açıklamada ayrıca, ABD’nin İran’daki askeri operasyonlarının ardından yaşanan internet kesintilerine rağmen platformun, İran’a ait varlıkların korunması ve ülke dışına aktarılmasında kritik bir işlev üstlendiği öne sürüldü.

Son yaptırım kararı, Washington ile Tahran arasında devam eden ekonomik ve siyasi gerilimin dijital finans alanına da yansıdığını ortaya koyarken, kripto para piyasalarının uluslararası yaptırımların uygulanmasında giderek daha fazla gündeme geldiğini gösteriyor.