Koçfinans’ın Ford Otosan bünyesine katılmasıyla şirket, finansman kabiliyetini müşteri yolculuğunun daha entegre bir parçası haline getirerek otomotiv değer zincirindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Otomotiv sanayisinin lider şirketi Ford Otosan, 13 Mart 2026 tarihinde kamuya duyurduğu Koç Finansman A.Ş. paylarının devralınmasına ilişkin süreci tamamladı. Gerekli düzenleyici onayların alınması ve kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından Ford Otosan; Koç Holding’in yüzde 50, Arçelik’in yüzde 47 ve diğer Koç Topluluğu şirketlerinin yüzde 3 oranındaki Koçfinans hisselerini devralarak şirketin tek hissedarı oldu. İşlem kapsamında pay devrine ilişkin ödeme nakden ve peşin olarak gerçekleştirildi.

Koçfinans, finansman sektöründeki öncü konumu, güçlü teknolojik altyapısı, veri odaklı uzmanlığı ve çok markalı portföy yapısıyla Türkiye’de finansman alanının önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Uzun yıllardır Ford ve Ford Trucks markalarının en büyük perakende finansman iş ortağı olan Koçfinans’ın Ford Otosan bünyesine katılması, şirketin müşterilerine ve bayilerine sunduğu değer önerisini daha entegre bir yapıya taşıyan stratejik bir adım olarak konumlanıyor.

Ford Finans: Ford ve Ford Trucks için daha güçlü müşteri yolculuğu

Koç Finansman A.Ş.’nin mevcut tüzel kişiliği, BDDK denetimindeki lisanslı finansman şirketi yapısı ve çok markalı iş modeli korunacak. Ford ve Ford Trucks markalarına yönelik finansman faaliyetleri yeni dönemde Ford Finans markası altında, Ford Otosan ekosistemiyle daha entegre şekilde sürdürülecek. Ford Finans ile müşterilere araç satın alma sürecinden satış sonrası hizmetlere uzanan daha bütünsel, daha erişilebilir ve daha markayla uyumlu finansman çözümleri sunulması hedefleniyor. Koçfinans halihazırda hizmet verdiği diğer markalara yönelik aktif kredi ve finansman faaliyetlerine ise Koçfinans markası altında devam edecek.

Güven Özyurt: “Yeni dönemde rekabet, müşterinin tüm yolculuğunu yönetebilme kabiliyetiyle şekilleniyor”

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bugün otomotivde rekabet yalnızca doğru aracı üretmek veya müşteriye sunmakla sınırlı değil. Müşterinin araca eriştiği, finansman seçeneklerini değerlendirdiği, satış sonrası hizmet aldığı, dijital çözümlerden yararlandığı ve aracın toplam sahip olma maliyetini yönettiği tüm yolculuk artık tek bir değer önerisinin parçası haline geliyor.

Koçfinans’ın Ford Otosan bünyesine katılmasını bu nedenle yalnızca bir satın alma işlemi olarak değil; müşterilerimize ve bayilerimize sunduğumuz deneyimi daha bütünsel hale getiren stratejik bir adım olarak görüyoruz. Finansman kabiliyetini müşteri yolculuğunun daha entegre bir parçası haline getirerek, Ford ve Ford Trucks müşterilerine daha erişilebilir, daha hızlı ve daha güçlü çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu yeni yapı, Ford Otosan’ın mobilite ekosistemini güçlendirirken Koçfinans’ın otomotiv finansmanı alanındaki deneyimini de daha geniş bir değer zincirine taşıyacak. Müşterilerimiz, bayilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm otomotiv ekosistemimiz için sürdürülebilir değer yaratacağına inanıyoruz.”

Yeşim Pınar Kitapçı: “Koçfinans’ın uzmanlığını daha da güçlü bir ekosisteme taşıyoruz”

Koçfinans Genel Müdürü Y. Pınar Kitapçı ise değerlendirmesinde şunları söyledi: “Koçfinans olarak finansman sektöründeki derin uzmanlığımızı, gelişmiş veri analitiği yetkinliklerimizi ve, güçlü teknolojik altyapımızı Ford Otosan’ın küresel gücüyle birleştirerek müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer yaratmaya devam edeceğimiz yeni bir döneme adım atıyoruz. Ford ve Ford Trucks ekosisteminde uzun yıllardır güvenle inşa ettiğimiz güçlü sinerjiyi, bu yeni yapıyla birlikte çok daha stratejik bir seviyeye taşıyoruz. Yeni dönemde Ford markalarına yönelik finansman faaliyetleri Ford Finans markası altında daha entegre bir yapıda devam ederken, Koçfinans olarak çok markalı hizmet yapımızı koruyarak diğer marka ve iş ortaklarımızla yürüttüğümüz aktif kredi ve finansman faaliyetlerini sürdüreceğiz. Ford Otosan ekosisteminin sağladığı geniş vizyonu, dijitalleşme ve finansal çözümlerdeki uzmanlığımızla birleştirerek tüm otomotiv değer zincirine yenilikçi ve kapsayıcı çözümler üretmeye hazırız.